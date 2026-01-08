HOYSuscripcion LR Focus

Magistrados y servidores fueron reconocidos durante apertura del año judicial 2026

La ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026 destacó el reconocimiento a jueces y servidores judiciales por su compromiso con la administración de justicia en la Corte del Santa.

Se premiaron a los jueces de la Segunda Sala Civil y otros que lograron el mayor porcentaje de descarga de expedientes. Fuente: Difusión.
En el marco de la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, la Presidencia de la Corte del Santa entregó resoluciones de reconocimiento a jueces y juezas, así como a los servidores judiciales que demostraron identificación con nuestra institución y el servicio de administración de justicia.

En orden de mérito, se reconoció y felicitó a los jueces y juezas de la Segunda Sala Civil, Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y Primera Sala Laboral, por registrar el mayor porcentaje de descarga procesal de expedientes en trámite durante el periodo 2025.Asimismo, al Dr. Edward Alfredo Espinola Rosario, por registrar el menor porcentaje de sentencias anuladas y revocadas, respecto al total de sentencias revisadas en segunda instancia, cuando estuvo a cargo del Cuarto Juzgado Laboral Contencioso Administrativo.

También, se premió a la Dra. Sheila Vásquez Arroyo, por su labor jurisdiccional y compromiso con la cultura de paz, al ser la magistrada que más procesos resolvió mediante conciliación judicial.

La jueza superior Anita Alva Vásquez, coordinadora distrital del programa de proyección social Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, así como los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo del programa, también fueron reconocidos por su responsabilidad, compromiso e identificación con la institución.

Finalmente, se dispuso reconocer y felicitar a los jueces y trabajadores judiciales que alcanzaron o superaron su estándar de expedientes resueltos en trámite de enero a diciembre de 2025, destacando su esfuerzo, perseverancia, dedicación y compromiso en la administración de justicia y su plena identificación con la institución.

