Judicialidad

Corte del Santa participa en inauguración de nueva oficina defensorial en Chimbote

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, inauguró la nueva Oficina Defensorial en Chimbote.

El evento contó con la presencia del defensor del pueblo. Fuente: Difusión.
El evento contó con la presencia del defensor del pueblo. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, participó en la ceremonia de inauguración de la nueva Oficina Defensorial en Chimbote, en la que estuvo presente el defensor del pueblo, Dr. Josué Gutiérrez Cóndor. El evento protocolar se realizó este mediodía, con la participación de diversas autoridades de la provincia del Santa.

"Con la inauguración de esta Oficina Defensorial se consolida el Estado de derecho en esta provincia del Santa", destacó el Dr. Pérez Sánchez. El titular judicial participó de la develación de la placa recordatoria, junto al alcalde provincial, Lic. Felipe Mantilla Gonzáles.

