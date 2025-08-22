HOYSuscripcion LR Focus

Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria

La jornada se activó a la medianoche de hoy, marcando un paso importante hacia la agilización de los procesos judiciales en la región.

Esta iniciativa del Poder Judicial busca reducir la elevada carga procesal. Fuente: Difusión.
Esta iniciativa del Poder Judicial busca reducir la elevada carga procesal. Fuente: Difusión.

Iniciada la Jornada Judicial Extraordinaria Procesal 2025, la medianoche de hoy, personal jurisdiccional del Módulo de Justicia de Casma y del Módulo Penal, también se sumó a participar de manera voluntaria en forma presencial y virtual, de esta iniciativa que promueve el Poder Judicial, con el fin de mitigar los altos índices de carga procesal.

