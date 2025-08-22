Servidores judiciales del Módulo Penal y del Módulo de Casma también participan en Jornada Extraordinaria
La jornada se activó a la medianoche de hoy, marcando un paso importante hacia la agilización de los procesos judiciales en la región.
Iniciada la Jornada Judicial Extraordinaria Procesal 2025, la medianoche de hoy, personal jurisdiccional del Módulo de Justicia de Casma y del Módulo Penal, también se sumó a participar de manera voluntaria en forma presencial y virtual, de esta iniciativa que promueve el Poder Judicial, con el fin de mitigar los altos índices de carga procesal.