Judicialidad

ODAJUP del Santa capacitó a 42 jueces de paz durante jornada nacional de capacitación

La III Jornada Nacional de Capacitación Función Notarial del Juez de Paz reunió a 42 jueces de paz de varias provincias, fortaleciendo la administración de justicia en el Distrito Judicial del Santa.

El evento fomentó la interacción entre jueces de paz y especialistas. Fuente: Difusión.
Con la participación de 42 jueces de paz de las provincias de Pallasca, Corongo, Santa, Casma, Virú, Yungay y Huarmey se realizó con éxito la III Jornada Nacional de Capacitación Función Notarial del Juez de Paz, con el objetivo de fortalecer las competencias de quienes ejercen la labor de administración de justicia en zonas urbanas y rurales del Distrito Judicial del Santa.

La primera ponencia del día estuvo a cargo del Dr. Froilán Trebejo Peña, decano del Colegio de Notarios de Áncash, quien disertó sobre: Función notarial del juez de paz. Luego, fue el turno de la abogada Nelly Silva Quiroz, coordinadora de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz del Santa, quien expuso el tema: Actuaciones notariales del juez de paz.

Funciones notariales para la inscripción de comunidades campesinas y rondas campesinas, fue el tema dictado por el Dr. Segel Basilio Santos, registrador público de la zona registral VII-sede Huaraz.

Al término de cada exposición, los jueces de paz realizaron un gran número de preguntas las cuales fueron absueltas por los ponentes, permitiendo una interacción y un aprendizaje que redundará en una mejora de la calidad del servicio de administración en los juzgados de paz del Distrito Judicial del Santa.

