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Judicialidad

Jueza dicta medidas de protección para joven sordomuda víctima de violencia física

Progenitor amenazó a su madre si no retomaba la relación.

La magistrada dispuso medidas urgentes, comunicadas a través de un intérprete de señas. Fuente: Difusión.
La magistrada dispuso medidas urgentes, comunicadas a través de un intérprete de señas. Fuente: Difusión.

La jueza del 6to Juzgado del Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Mary Aguilar Mamani dictó medidas de protección a favor de una joven sordomuda de 20 años de edad, víctima de violencia física y psicológica por parte de su progenitor, a quien la habría amenazado de muerte si la madre no aceptaba retomar la relación.

Según la denuncia, el padre de la víctima Carlos V.M. habría intentado trasladarla sin su consentimiento hacia la ciudad de Moquegua, mientras enviaba mensajes de WhatsApp a la madre de la joven, amenazando con envenenarla sino retomaba la relación. En ese contexto, la joven intentó escapar arrojándose del vehículo en movimiento; sin embargo, resultó herida en la pierna derecha tras ser alcanzada y aplastada por el vehículo conducido por su progenitor.

En ese marco, la magistrada del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dispuso medidas de protección urgentes que fueron notificadas a través de un intérprete de señas con la finalidad de asegurar que la agraviada comprendiera plenamente el contenido y alcance de la resolución emitida para resguardar su integridad y vida.

La diligencia fue llevada a cabo por la servidora judicial, Sandra Rojas Chullo como intérprete de lengua de señas; el trabajador jurisdiccional Luis Gonzáles Paz, quien explicó de manera didáctica la resolución y del notificador Luis Quispe Mariaca, encargado de formalizar el acto, reafirmando el compromiso institucional con una atención accesible, oportuna y centrada en la protección de las víctimas, especialmente de las más vulnerables.

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