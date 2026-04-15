Presidente de la Corte de Sullana gestiona mejora de la infraestructura de las sedes de Sullana y Talara

Los líderes acordaron avanzar en los estudios de preinversión del proyecto de infraestructura. Fuente: Difusión.

Los líderes acordaron avanzar en los estudios de preinversión del proyecto de infraestructura. Fuente: Difusión.

El fortalecimiento de las sedes judiciales de Sullana y Talara, así como la donación de vehículos, fueron los puntos tratados, en la reunión de trabajo que sostuvieron el presidente de la corte superior de justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, y el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León.

Li Córdova, agradeció a la autoridad regional, por el apoyo y predisposición, para seguir impulsando los estudios de pre inversión a nivel de perfil técnico de los proyectos de infraestructura de las sedes de Sullana y Talara, que permitirá brindar mejores condiciones de trabajo, para estas localidades y que redundará en una atención célere de los procesos judiciales.

La reunión, que tuvo lugar en el despacho regional, también incluyó la donación de vehículos. Fuente: Difusión.

La cita de trabajo se realizó en el despacho regional, y contó con la presencia del administrador distrital, Reinaldo Elías Silva.