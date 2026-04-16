Juzgado de Flagrancia en proceso inmediato ordena 4 meses de prisión preventiva a cuatro personas que transportaban accesorios de cinco cargas explosivas y un arma de fuego

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana que despacha el juez Carlos Muñoz Alfaro ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra los investigados Leonardo Alicio Oviedo Villalta, Yin Paul Vega Mendoza, Delmer Rodríguez, Delmer Rodríguez Viera y Bryan Hair Rivera Rentería por presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, en la modalidad de fabricación, uso o porte de armas de fuego y fabricación, suministro de materiales peligrosos.

El magistrado tras incoar proceso inmediato y declarar fundado el requerimiento fiscal, dispuso el internamiento de los imputados en el establecimiento penitenciario de Piura, desde el 10 de abril en que fueron intervenidos por la policía.

Dichas personas fueron detenidas en flagrancia delictiva luego que el grupo Terna de la policía interceptó el mototaxil en que se desplazaban en el sector oeste de Nueva Sullana. En el registro vehicular se encontró dentro de una mochila accesorios de voladura de cinco cargas explosivas, listas para ser detonadas. Igualmente se encontró un arma de fuego con seis municiones.