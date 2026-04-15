Se asignarán más efectivos policiales a la Unidad de Flagrancia de Sullana

El titular de la Corte destacó la importancia de estas gestiones para mejorar la atención. Fuente: Difusión.

El titular de la Corte destacó la importancia de estas gestiones para mejorar la atención. Fuente: Difusión.

La asignación de más efectivos policiales para la Unidad de Flagrancia, la instalación de un laboratorio para toma de exámenes de dosaje etílico, fueron las principales gestiones tratadas por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, y el jefe de la Región Policial de Piura, Daniel Jorge Jares Reyme, durante la reunión de trabajo que sostuvieron en la ciudad de Piura.

En declaraciones a este medio, el titular de la Corte de Sullana agradeció al alto mando policial por el apoyo brindado, ya que permitirá que la atención de los casos en flagrancia sea más célere y eficiente, teniendo en cuenta que se deben emitir sentencias en plazos máximos de 72 horas.

Durante la reunión se acordó la instalación de un laboratorio para exámenes de dosaje etílico en Piura. Fuente: Difusión.

De otro lado, resaltó el acuerdo de asignar un perito para pruebas de absorción atómica.