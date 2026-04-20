Juez de familia de Cerro Colorado dicta 3 sentencias orales de divorcio

Con el firme compromiso de brindar una justicia célere y transparente a los usuarios litigantes, el juez Adderly Castro Villena, del Juzgado Transitorio de Familia de Cerro Colorado, dictó hoy viernes 17 de abril, tres sentencias orales en procesos de divorcio por causal, logrando reducir en más de 48 días el tiempo de resolución de estos casos.

Esta destacada práctica se aplica inmediatamente después de la audiencia de pruebas. Tras una breve suspensión, el magistrado emite la sentencia en forma oral, lo que permite acortar significativamente los plazos de tramitación en los procesos de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

La implementación de esta modalidad responde a la priorización de principios fundamentales como la oralidad, flexibilidad procesal y la función tuitiva que caracteriza a los procesos de Familia, orientados a una tutela efectiva de los derechos de las partes.

Cabe precisar que el jueves 16 de abril se emitió una primera sentencia oral en esta misma materia, consolidando los avances en la aplicación de la oralidad en el área de Familia en el distrito judicial de Arequipa que ya resuelve procesos de tenencia de menores y régimen de visitas aplicando la oralidad.