Jueces de Flagrancia redoblarán turnos para atender casos durante elecciones

El juez Walter Marroquín informó sobre el refuerzo en la labor judicial y las coordinación con el Ministerio Público. Fuente: Difusión.

El juez Walter Marroquín informó sobre el refuerzo en la labor judicial y las coordinación con el Ministerio Público. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de asegurar una atención célere y eficaz de los casos que pudieran registrarse durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, sostuvo una reunión de coordinación con los jueces de la Unidad de Flagrancia Delictiva.

Durante el encuentro, la máxima autoridad judicial exhortó a los magistrados a redoblar esfuerzos para garantizar la pronta atención de los procesos que ingresen a este sistema especializado de justicia, considerando la importancia de preservar el normal desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos, tal como lo establece el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el juez coordinador de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Arequipa, Dr. Walter Marroquín Aranzamendi, informó que, en atención a la coyuntura electoral, se ha dispuesto que los jueces de turno y preturno refuercen su labor para afrontar una eventual sobrecarga procesal, con el fin de que los casos sean resueltos con absoluta prontitud y eficacia.

Asimismo, precisó que se han realizado coordinaciones con representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública, a fin de garantizar el debido proceso y la tramitación inmediata de los expedientes que pudieran registrarse durante la jornada electoral.