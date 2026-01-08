HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Ordenan la captura de obrero sentenciado por violación a joven

Sala Penal confirmó fallo de 20 años de cárcel.

Las magistradas confirmaron la sentencia y exigieron al agresor el pago de 15 mil soles en reparación civil. Fuente: Difusión.
Las magistradas confirmaron la sentencia y exigieron al agresor el pago de 15 mil soles en reparación civil. Fuente: Difusión.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Arequipa ordenó la captura del obrero, Justo Concha Toledo (37), quien fue sentenciado a 20 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven de 19 años de edad, en una vivienda ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Arequipa subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, determinó la culpabilidad del procesado por la comisión del delito de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.

La agresión se perpetró en mayo de 2022. La víctima, quien participó de una reunión donde consumió bebidas alcohólicas con compañeros de estudio, llegó a su vivienda mareada, situación que fue aprovechada por el imputado para someterla sexualmente.

Luego de analizar las pruebas actuadas en el juicio oral, las juezas Miriam Vilca Juárez, Crisley Herrera Claure y Ángela Flores Flores, determinaron que el relato que la víctima es sólido y coherente; asimismo, presentó detalles de las circunstancias en que ocurrió la agresión, la misma que pudo ser corroborada por el testimonio de testigos y peritos.

Las magistradas, además, ordenaron que el imputado pague una reparación civil de 15 mil soles a la parte agraviada, y que la víctima pueda recibir atención psicológica.

El fallo fue confirmado por los jueces superiores Sandra Lazo de la Vega Velarde, Carlos Luna Regal y Víctor Zúñiga Urday.

