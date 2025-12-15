Entregan sentencias certificadas a internos del penal de Pucchún

Un total de 100 internos se beneficiaron de esta gestión, facilitando así el acceso a documentos esenciales. Fuente: Difusión.

Los jueces penales de la sede judicial de Camaná realizaron la entrega de 35 copias certificadas de sentencias a internos del penal de Pucchún, documentos solicitados durante la jornada de “Cultura Jurídica” promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Los magistrados especializados en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Vidal Jordán Ticona y Alexandra Carpio Montes, acudieron al establecimiento penitenciario para entregar personalmente estos documentos, indispensables para que los internos puedan gestionar los beneficios penitenciarios que les correspondan.

Con esta acción se beneficiaron en total 100 internos del penal de Pucchún, quienes, debido a diversas limitaciones, no pueden acceder, con facilidad, a estos documentos esenciales.

La actividad fue coordinada por el administrador del Módulo de Justicia de Camaná, Pablo Alcca Lazo en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario.