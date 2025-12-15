HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Entregan sentencias certificadas a internos del penal de Pucchún

Jueces de Camaná ejecutan compromiso asumido en campaña de “Cultura Jurídica”.

Un total de 100 internos se beneficiaron de esta gestión, facilitando así el acceso a documentos esenciales. Fuente: Difusión.
Un total de 100 internos se beneficiaron de esta gestión, facilitando así el acceso a documentos esenciales. Fuente: Difusión.

Los jueces penales de la sede judicial de Camaná realizaron la entrega de 35 copias certificadas de sentencias a internos del penal de Pucchún, documentos solicitados durante la jornada de “Cultura Jurídica” promovida por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Los magistrados especializados en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Vidal Jordán Ticona y Alexandra Carpio Montes, acudieron al establecimiento penitenciario para entregar personalmente estos documentos, indispensables para que los internos puedan gestionar los beneficios penitenciarios que les correspondan.

Con esta acción se beneficiaron en total 100 internos del penal de Pucchún, quienes, debido a diversas limitaciones, no pueden acceder, con facilidad, a estos documentos esenciales.

La actividad fue coordinada por el administrador del Módulo de Justicia de Camaná, Pablo Alcca Lazo en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario.

Notas relacionadas
Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

Tía María: PCM empuja proyecto minero en Arequipa, pero agricultores piden su paralización inmediata

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin luz por 5 días: Seal anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin luz por 5 días: Seal anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

LEER MÁS
Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

LEER MÁS
Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Sullana celebra su segundo aniversario de instalación

Unidad de Flagrancia de Sullana celebra su segundo aniversario de instalación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Judicialidad

Corte de Sullana realiza ceremonia de incorporación de ganadores del concurso público

Corte de Sullana reitera necesidad de fortalecer la Unidad de Flagrancia durante sesión de seguridad ciudadana

Juzgado de Los Órganos ordenó cuatro meses de prisión preventiva a dos ciudadanos colombianos por presunta agresión a una dama y efectivo policial en Máncora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025