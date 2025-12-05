HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El fracaso de López Aliaga y playas Las Sombrillas en riesgo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Más de 1300 escolares en Cerro Colorado reciben orientación sobre delitos sexuales

Actividades se desarrollaron en colegios Casa de Caridad Artes y Oficios, Romeo Luna Victoria y Mendel.

Docentes y autoridades resaltaron la importancia de esta iniciativa. Fuente: Difusión.
Docentes y autoridades resaltaron la importancia de esta iniciativa. Fuente: Difusión.

El Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló con éxito la campaña “Por un buen trato” en instituciones educativas del distrito de Cerro Colorado, llevando información especializada a más de 1300 niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, La jueza Patricia Posadas Larico y psicólogos y trabajadores sociales del Equipo Multidisciplinario visitaron los colegios Casa de Caridad Artes y Oficios, Romeo Luna Victoria y Mendel, donde explicaron de manera clara y didáctica el funcionamiento del sistema de justicia en casos de violencia.

A través de charlas participativas, los escolares conocieron qué conductas pueden ser sancionadas, cómo se protege a las víctimas y qué sanciones contempla la ley ante delitos que involucren a menores de edad. La iniciativa buscó fortalecer la prevención y promover relaciones respetuosas dentro y fuera del aula.

Los docentes y autoridades educativas destacaron la importancia de estas actividades, agradeciendo la presencia de los servidores judiciales, ya que contribuyen a prevenir hechos de violencia y fomentan una cultura de buen trato entre los estudiantes.

Notas relacionadas
Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

LEER MÁS
Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SECIGRISTAS de la CSJAR culminaron sus prácticas con singular éxito

SECIGRISTAS de la CSJAR culminaron sus prácticas con singular éxito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025