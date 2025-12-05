Más de 1300 escolares en Cerro Colorado reciben orientación sobre delitos sexuales

El Módulo Penal de Violencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa desarrolló con éxito la campaña “Por un buen trato” en instituciones educativas del distrito de Cerro Colorado, llevando información especializada a más de 1300 niñas, niños y adolescentes.

Durante la jornada, La jueza Patricia Posadas Larico y psicólogos y trabajadores sociales del Equipo Multidisciplinario visitaron los colegios Casa de Caridad Artes y Oficios, Romeo Luna Victoria y Mendel, donde explicaron de manera clara y didáctica el funcionamiento del sistema de justicia en casos de violencia.

A través de charlas participativas, los escolares conocieron qué conductas pueden ser sancionadas, cómo se protege a las víctimas y qué sanciones contempla la ley ante delitos que involucren a menores de edad. La iniciativa buscó fortalecer la prevención y promover relaciones respetuosas dentro y fuera del aula.

Los docentes y autoridades educativas destacaron la importancia de estas actividades, agradeciendo la presencia de los servidores judiciales, ya que contribuyen a prevenir hechos de violencia y fomentan una cultura de buen trato entre los estudiantes.