TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Judicialidad

9,221 medidas de protección otorgó el Módulo Judicial integrado durante el presente año

En VII aniversario se hizo un balance del trabajo jurisdiccional y preventivo.

Se implementaron diversas iniciativas, como el "Botón de Pánico" y charlas preventivas. Fuente: Difusión.
Durante la sesión solemne por el VII aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el juez decano, Humberto Valdivia Talavera, informó que en 2024 se recibieron 16,912 denuncias y se dictaron 13,474 medidas de protección.

Hasta finales del mes de septiembre del presente año, se han registrado 12,367 denuncias y otorgado 9,221 medidas en favor de víctimas de violencia familiar. Estas cifras reflejan la efectividad del trabajo preventivo desplegado por jueces y servidores en colegios, plazas, avenidas, asentamientos mineros y diversos espacios públicos de la región.

El acto fue presidido por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien destacó los avances del Módulo Judicial, reconocido a nivel nacional por sus buenas prácticas destinadas a mejorar la protección de las víctimas.

Entre los hitos de este año, resalta la instalación de la nueva versión del “Botón de Pánico” en 60 comisarías de Arequipa, Camaná e Islay, permitiendo un seguimiento más eficiente de las alertas. Asimismo, se implementaron casillas electrónicas en 19 delegaciones policiales de Caravelí, Caylloma, La Unión y Condesuyos.

Se realizaron charlas preventivas en instituciones educativas alejadas, reforzando la premisa de que prevenir es proteger, con intervenciones en Puerto Lomas, Bella Unión, Taya, Huanca, Lluta, Velinga, Puica y Tauria. También se fortaleció la “Escuela para Padres Descentralizada”, promoviendo el rol familiar en la construcción de una cultura de paz.

Destacan dos programas innovadores: “Dialogar para prevenir, conocer para proteger”, orientado al diálogo comunitario, y “Conexión Juvenil: Reconstruyendo Vínculos”, dirigido a adolescentes en conflicto con la Ley N.° 30364.Reconocimiento al personal.

Durante la ceremonia se reconoció la destacada productividad y compromiso de los servidores judiciales. De igual forma, se rindió homenaje al elenco de danzas del Módulo por su sobresaliente participación en el concurso artístico por el “Bicentenario de la Corte de Arequipa”.

