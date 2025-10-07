Módulo Judicial Integrado de CSJAR fortalece capacidades de policías de la Unión

Personal del Módulo Judicial Integrado de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizó una visita a las dependencias policiales de Tauria, Puyca y Cotahuasi, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal policial en la correcta recepción de denuncias y elaboración de informes de seguimiento de medidas de protección en casos de violencia familiar.

En los Puestos de Auxilio Rápido de Puyca y Tauria, ubicados a más de 10 y 12 horas de la ciudad de Arequipa, respectivamente, el asistente judicial Luis Gonzales Paz, brindó asesoría personalizada y absolvió las consultas de los efectivos sobre los alcances y procedimientos de la Ley N.º 30364.

Durante la visita, también se constató que en Tauria el servicio de internet es limitado, lo que impide el uso regular de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial.

De forma paralela, el trabajador jurisdiccional, Yerson Ugarte Lima, lideró la capacitación en la comisaría de Cotahuasi, entregando material informativo y reforzando el compromiso institucional con la mejora del acceso a la justicia. Con estas acciones, el Módulo Judicial Integrado cumplió su meta de visitar y capacitar a 28 comisarías de las provincias de Camaná, Caravelí, Islay, Condesuyos, y La Unión, consolidando su presencia en zonas alejadas y vulnerables de la región.