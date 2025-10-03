HOYSuscripcion LR Focus

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Judicialidad

Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

Preparan a funcionarios para uso eficiente de recursos.

Este evento reúne a Presidentes, Jueces Coordinadores y Administradores para recibir capacitación. Fuente: Difusión.
Con palabras de bienvenida de la Dra. Elvia Barrios Alvarado, que lidera el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM 1002), se inauguró el III ENCUENTRO DE MÓDULOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN Y SANCIÓN.

En este evento Judicial, los Presidentes/as, Gerentes de Administración Distrital, Administradores y Jueces Coordinadores de los módulos de Protección y Sanción, vienen recibiendo orientación en el uso de sistemas, aplicativos, procesos, procedimientos y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, que permitirá fortalecer sus capacidades de gestión para el uso eficiente de los recursos asignados, en favor de las víctimas de violencia.

Delegación está encabezada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo; la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva; los jueces coordinadores del Módulo de Sanción Penal, Crisley Herrera y Ramiro Lorotupa y el administrador, Pavel Ibarra.

Asimismo, toman parte de este evento especializado, la jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado de Protección, Liz Figueroa y el administrador, Omar Portillo.

