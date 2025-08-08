HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Judicialidad

Juzgados contenciosos de CSJAR atienden en el día a adultos mayores

Durante el mes de agosto se dará preferencia a este grupo de litigante en Arequipa.

Los adultos mayores con procesos judiciales pendientes pueden comunicarse con la oficina.
En el marco del “Mes del Adulto Mayor”, los juzgados Contencioso Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, han implementado un servicio de atención preferente para los litigantes de este grupo etario, con el objetivo de garantizar un acceso oportuno y eficiente a la justicia.

Los magistrados María Rueda Enríquez, Lourdes Cabrera Molina, Claudia Valdivia Ticona, Elio Vásquez Rodríguez, Miriam Vargas Chávez y Eduardo Carhuapoma Granda, junto al equipo de especialistas legales y personal de mesa de partes, se encuentran comprometidos en priorizar la atención de requerimientos relacionados con la ejecución de sentencias vinculadas al magisterio, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU).

Los adultos mayores que tengan procesos judiciales pendientes pueden acceder a este servicio preferente durante todo el mes de agosto. Para ello, deben comunicarse con la responsable de la oficina de mesa de partes, Sra. Lourdes López Llasa, al número 958 594 711, en el horario de atención de 08:00 a 15:30 horas.

Con esta campaña, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, continúa reafirmando su compromiso con la protección de los derechos de las personas adultas mayores, promoviendo un trato digno y preferencial en el acceso a la justicia.

