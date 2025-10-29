Presidente Bravo Llaque resalta resultados y trabajo coordinado en inauguración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad de Flagrancia

En el marco de la inauguración del moderno Laboratorio de Criminalística de la Unidad Modelo de Flagrancia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó con orgullo los resultados alcanzados, la articulación interinstitucional y la eficiencia del trabajo desarrollado por los operadores del sistema de justicia que integran este modelo.

Durante su discurso, el titular de la Corte lambayecana subrayó que la puesta en funcionamiento del laboratorio representa un avance significativo para mejorar la calidad de las investigaciones y fortalecer la respuesta judicial frente al delito. “Este espacio nos permitirá reducir los tiempos de procesamiento de pruebas, reforzar la cadena de custodia y asegurar decisiones más ágiles y respaldadas en evidencia científica. Todo ello es fruto del trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública”, afirmó Bravo Llaque.

Desde su creación, la Unidad Modelo de Flagrancia de Lambayeque ha demostrado altos niveles de eficiencia, registrando 6236 casos ingresados y 5469 resueltos, lo que evidencia su capacidad de respuesta inmediata y el compromiso de todos los operadores involucrados. Los delitos más recurrentes corresponden a conducción en estado de ebriedad, agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, hurto agravado, receptación y microcomercialización de drogas.

El nuevo laboratorio, primero implementado dentro de una sede judicial en el país, cuenta con equipos especializados de última generación en biología forense, toxicología, balística y análisis de huellas, tales como un analizador inmunológico por quimioluminiscencia, espectrofotómetro de absorción atómica, cámara digital forense, estereoscopio con cámara para documentación, campana de bioseguridad y sistemas de captura de huellas y cianocrilato.

La Unidad Modelo de Flagrancia de la CSJ Lambayeque, creada mediante Resolución Administrativa N.º 000053-2024-CE-PJ, integra siete órganos jurisdiccionales (cuatro Juzgados de Investigación Preparatoria y tres Juzgados Unipersonales Transitorios de Flagrancia), además de contar con el apoyo de 36 efectivos policiales, 10 fiscales, 5 defensores públicos y personal técnico y administrativo que garantizan la atención ininterrumpida las 24 horas del día.

El modelo lambayecano ha sido reconocido por la Presidencia del Poder Judicial, mediante la Resolución Administrativa N.º 329-2025-CE-PJ, por su eficiencia y buenas prácticas en la atención de casos en flagrancia. Asimismo, el Congreso de la República distinguió a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque por su aporte a la seguridad ciudadana y su contribución a la lucha contra la delincuencia.

Con la inauguración de este laboratorio y los resultados obtenidos en poco más de un año de funcionamiento, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su liderazgo en innovación judicial, su compromiso con la transparencia y la eficiencia procesal, y su firme propósito de seguir brindando un servicio de justicia célere, moderno y confiable para la ciudadanía.