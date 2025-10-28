HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Lambayeque inicia diplomado sobre violencia contra las mujeres con destacada acogida

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inaugura el II Diplomado “Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” con participación activa de magistrados y personal administrativo.

Este diplomado tiene como objetivo mejorar las competencias en la atención de casos de violencia de género. Fuente: Difusión.
Con amplia participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) dio inicio al II Diplomado “Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, una importante jornada académica dirigida a fortalecer las competencias del sistema judicial en la atención y sanción de los casos de violencia de género.

El evento inaugural se realizó en el auditorio de la sede Manuel Huangal Naveda de la CSJLA, registrando una notable acogida entre los participantes, quienes resaltaron la relevancia de la formación especializada que promueve la Corte.

El diplomado, que se viene desarrollando desde el 15 de octubre al 29 de noviembre, contempla tres módulos: Introducción conceptual, Medidas de protección y sistema tutelar, y Delitos de violencia contra las mujeres y justicia penal. Las sesiones se imparten en modalidad virtual, los días miércoles y jueves de 6:00 a 9:00 p. m.

El programa académico está a cargo del Mg. Julio Alberto Rodríguez Vásquez, profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y oficial de la Oficina para los Países Andinos de la OIT, quien abordó los fundamentos conceptuales y jurídicos de la violencia de género.

El Mg. Rodríguez Vásquez felicitó a los participantes por su decisión de involucrarse en este tipo de espacios de capacitación y exhortó a continuar formándose para contribuir a una justicia penal más efectiva, que permita hacer frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Este programa académico, organizado por el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLA, continuará desarrollándose conforme al cronograma establecido, reafirmando el compromiso de la Corte de Lambayeque, presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, con una justicia sensible al género, cercana y al servicio de las personas.

