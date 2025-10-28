HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Judicialidad

Omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad continúan siendo los delitos más recurrentes en Lambayeque

Entre enero y setiembre de 2025, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque registró más de 30 mil ingresos por delitos, según reporte de la Coordinación de Estadística.

El delito de omisión a la asistencia familiar lidera con 9,319 casos. Fuente: Difusión.
El delito de omisión a la asistencia familiar lidera con 9,319 casos. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) registró 30 294 ingresos de expedientes por delitos entre enero y setiembre de 2025, según el ranking estadístico elaborado por la Coordinación de Estadística, bajo la dirección del Ing. Gustavo Alvarado Leyva.

De acuerdo con el informe, el delito de omisión a la asistencia familiar continúa encabezando la lista, con 9319 expedientes ingresados en los distintos órganos jurisdiccionales de la Corte. Este tipo penal, que sanciona el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, mantiene su alta incidencia en la región Lambayeque.

En segundo lugar, se ubica la conducción en estado de ebriedad o drogadicción, con 6950 ingresos, lo que evidencia la persistencia de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas.

El tercer delito más frecuente corresponde a las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, con 1436 expedientes, reflejando la preocupación por la continuidad de la violencia en el ámbito doméstico.

Asimismo, el ranking da cuenta de una presencia significativa de daño (1593 expedientes), lesiones dolosas (1405), lesiones leves por violencia familiar (1080) y hurto agravado (1014), entre otros delitos con incidencia sostenida.

El coordinador de Estadística, Ing. Gustavo Alvarado Leyva, destacó que estos datos permiten identificar las tendencias delictivas en la jurisdicción y fortalecer las acciones de gestión orientadas a una respuesta judicial más eficiente y oportuna.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la transparencia estadística y la mejora continua en la administración de justicia, contribuyendo al análisis y planificación institucional a partir de información verificable y actualizada.

Notas relacionadas
31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

LEER MÁS
Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

LEER MÁS
Ferreñafe: ODANC Lambayeque destituye a servidora judicial por graves actos de inconducta funcional

Ferreñafe: ODANC Lambayeque destituye a servidora judicial por graves actos de inconducta funcional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

LEER MÁS
Corte de Tumbes verifica avance de Salas de Audiencias en el establecimiento Penitenciario

Corte de Tumbes verifica avance de Salas de Audiencias en el establecimiento Penitenciario

LEER MÁS
Corte de Tumbes realiza Segunda Jornada Maratónica de audiencias en Contralmirante Villar

Corte de Tumbes realiza Segunda Jornada Maratónica de audiencias en Contralmirante Villar

LEER MÁS
Reunión de trabajo para fortalecer el Modelo de Flagrancia en Tumbes

Reunión de trabajo para fortalecer el Modelo de Flagrancia en Tumbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Bus 'Línea A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Judicialidad

Servicios gratuitos y justicia al alcance de todos

Corte de Tumbes verifica avance de Salas de Audiencias en el establecimiento Penitenciario

Corte de Tumbes realiza Segunda Jornada Maratónica de audiencias en Contralmirante Villar

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025