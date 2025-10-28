Omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad continúan siendo los delitos más recurrentes en Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) registró 30 294 ingresos de expedientes por delitos entre enero y setiembre de 2025, según el ranking estadístico elaborado por la Coordinación de Estadística, bajo la dirección del Ing. Gustavo Alvarado Leyva.

De acuerdo con el informe, el delito de omisión a la asistencia familiar continúa encabezando la lista, con 9319 expedientes ingresados en los distintos órganos jurisdiccionales de la Corte. Este tipo penal, que sanciona el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, mantiene su alta incidencia en la región Lambayeque.

En segundo lugar, se ubica la conducción en estado de ebriedad o drogadicción, con 6950 ingresos, lo que evidencia la persistencia de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de las personas.

El tercer delito más frecuente corresponde a las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, con 1436 expedientes, reflejando la preocupación por la continuidad de la violencia en el ámbito doméstico.

Asimismo, el ranking da cuenta de una presencia significativa de daño (1593 expedientes), lesiones dolosas (1405), lesiones leves por violencia familiar (1080) y hurto agravado (1014), entre otros delitos con incidencia sostenida.

El coordinador de Estadística, Ing. Gustavo Alvarado Leyva, destacó que estos datos permiten identificar las tendencias delictivas en la jurisdicción y fortalecer las acciones de gestión orientadas a una respuesta judicial más eficiente y oportuna.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la transparencia estadística y la mejora continua en la administración de justicia, contribuyendo al análisis y planificación institucional a partir de información verificable y actualizada.