Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, realizó una visita de supervisión a los despachos judiciales de la sede Jaén, con el propósito de fortalecer la gestión administrativa y jurisdiccional en esta importante provincia del distrito judicial de Lambayeque.

Durante la jornada, el titular de la Corte verificó el control de asistencia y desempeño del personal jurisdiccional y administrativo, promoviendo el cumplimiento de las metas institucionales y la atención oportuna a los usuarios del sistema de justicia.

Asimismo, el Dr. Bravo Llaque encabezó una reunión de trabajo con los integrantes de la Unidad de Flagrancia de Jaén, acompañado del administrador de la sede judicial, Ing. Luis Urcia Leiva, y del administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. David Benavides Campos.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, así como de representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Defensoría Pública, instituciones que forman parte activa del modelo de atención de flagrancia.

Entre los principales acuerdos, se destacó la propuesta de instalación de un laboratorio pericial en Jaén, que permitirá fortalecer la respuesta operativa ante los casos atendidos bajo este modelo. Además, la PNP asumió el compromiso de incrementar las acciones de control y detención en casos de conducción en estado de ebriedad y otros delitos recurrentes.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar la pronta implementación de una unidad modelo de flagrancia en Jaén, que consolide el trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia penal.

Con esta visita, el Dr. César William Bravo Llaque reafirma su compromiso de fortalecer la gestión judicial en todas las sedes de la Corte de Lambayeque, promoviendo una justicia más cercana, eficiente y articulada en beneficio de la ciudadanía del norte del país.