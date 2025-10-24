HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Jaén: presidente Bravo Llaque supervisa labor judicial y lidera reunión con instituciones de flagrancia

El presidente de la Corte de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, supervisó despachos judiciales en Jaén para fortalecer la gestión administrativa y jurisdiccional en la región.

Se acordó instalar un laboratorio pericial en Jaén y mejorar el control de delitos. Fuente: Difusión.
Se acordó instalar un laboratorio pericial en Jaén y mejorar el control de delitos. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, realizó una visita de supervisión a los despachos judiciales de la sede Jaén, con el propósito de fortalecer la gestión administrativa y jurisdiccional en esta importante provincia del distrito judicial de Lambayeque.

Durante la jornada, el titular de la Corte verificó el control de asistencia y desempeño del personal jurisdiccional y administrativo, promoviendo el cumplimiento de las metas institucionales y la atención oportuna a los usuarios del sistema de justicia.

Asimismo, el Dr. Bravo Llaque encabezó una reunión de trabajo con los integrantes de la Unidad de Flagrancia de Jaén, acompañado del administrador de la sede judicial, Ing. Luis Urcia Leiva, y del administrador de la Unidad de Flagrancia, Lic. David Benavides Campos.

El encuentro contó con la participación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Gilmer Robinson Jara Vergara, así como de representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Defensoría Pública, instituciones que forman parte activa del modelo de atención de flagrancia.

Entre los principales acuerdos, se destacó la propuesta de instalación de un laboratorio pericial en Jaén, que permitirá fortalecer la respuesta operativa ante los casos atendidos bajo este modelo. Además, la PNP asumió el compromiso de incrementar las acciones de control y detención en casos de conducción en estado de ebriedad y otros delitos recurrentes.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la necesidad de impulsar la pronta implementación de una unidad modelo de flagrancia en Jaén, que consolide el trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia penal.

Con esta visita, el Dr. César William Bravo Llaque reafirma su compromiso de fortalecer la gestión judicial en todas las sedes de la Corte de Lambayeque, promoviendo una justicia más cercana, eficiente y articulada en beneficio de la ciudadanía del norte del país.

Notas relacionadas
Corte de luz en Lambayeque este 17 de octubre: zonas y horarios afectados

Corte de luz en Lambayeque este 17 de octubre: zonas y horarios afectados

LEER MÁS
Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

LEER MÁS
Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

LEER MÁS
Ferreñafe: ODANC Lambayeque destituye a servidora judicial por graves actos de inconducta funcional

Ferreñafe: ODANC Lambayeque destituye a servidora judicial por graves actos de inconducta funcional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025