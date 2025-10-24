Ferreñafe: ODANC Lambayeque destituye a servidora judicial por graves actos de inconducta funcional

Con esta medida, la ODANC refuerza su compromiso con la ética y la transparencia. Fuente: Difusión.

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) – Lambayeque confirmó, la sanción de destitución impuesta a una servidora del Juzgado de Familia de Ferreñafe de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, tras comprobarse que incurrió en graves faltas disciplinarias durante el ejercicio de sus funciones.

La decisión, emitida por la jefatura de la ODANC Lambayeque, no cuestionada por la investigada, ratifica la responsabilidad de la funcionaria, quien mantuvo relaciones extraprocesales con una parte procesal y recibió beneficios económicos, vulnerando los principios de honestidad, imparcialidad y probidad que rigen la función pública.

Según la investigación disciplinaria, se acreditó que la servidora solicitó y recibió sumas de dinero de una litigante, a cambio de ofrecer apoyo en la tramitación de procesos judiciales. Las diligencias permitieron corroborar estos hechos mediante mensajes y transferencias bancarias, que evidenciaron la infracción al Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial y al Código de Ética de la Función Pública, constituyendo faltas muy graves de acuerdo con el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales.

Con esta resolución, la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso con la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción, garantizando que toda conducta contraria a la integridad institucional sea sancionada con firmeza.

Asimismo, la Jefatura del órgano de control reitera que la probidad es esencial en el servicio judicial, y exhorta a todos los servidores del Poder Judicial a actuar con rectitud y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, en beneficio de la ciudadanía y del sistema de justicia.