31 de octubre: Corte de Lambayeque llevará jornada de orientación y sensibilización jurídica al centro juvenil “José Quiñones Gonzales”

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, desarrollará la campaña de promoción de cultura jurídica en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “José Quiñones Gonzales”, el próximo 31 de octubre de 2025, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La actividad fue aprobada mediante la Resolución Administrativa N.° 001307-2025-P-CSJLA/PJ, en el marco de los objetivos institucionales del Poder Judicial orientados a mejorar y ampliar el acceso a la justicia a través de acciones de orientación, sensibilización y educación jurídica.

Las campañas de cultura jurídica son espacios que buscan acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, promoviendo los valores de igualdad, equidad y respeto, y eliminando las barreras que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad por razones de género, edad, etnia, religión, discapacidad o condición social.

Durante la jornada se ofrecerán charlas informativas, orientación jurídica y asesoramiento sobre programas de ayuda social, con la participación de la Unidad de Flagrancia de la Corte de Lambayeque, quienes brindarán información sobre el funcionamiento del sistema penal y el acceso a mecanismos de justicia oportuna.

El objetivo principal de esta iniciativa es sensibilizar a la población juvenil y fortalecer su confianza en las instituciones del sistema de justicia, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y deberes, y a la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.