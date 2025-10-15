HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente de la Corte de Cajamarca instala juzgado de paz en el Centro Poblado de Chaquil

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Saenz, inauguró el Juzgado de Paz en Chaquil, fortaleciendo el acceso a la justicia en zonas rurales.

Este evento histórico marca la primera visita de un presidente de la Corte a Chaquil. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia realizada en el parque principal del Centro Poblado de Chaquil, distrito de La Esperanza, provincia de Santa Cruz, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Saenz Pascual, impuso el chaleco y entregó el escudo oficial al juez de paz Elmer Tapia Romero, marcando así la instalación formal del Juzgado de Paz de Chaquil.

El acto contó con la presencia de autoridades judiciales, locales y numerosos pobladores que se congregaron para presenciar este importante acontecimiento, que representa qel fortalecimiento del acceso a la justicia en las zonas rurales de la región.

Durante su intervención, el presidente Ricardo Saenz destacó el compromiso institucional de acercar los servicios de justicia a las comunidades más alejadas de Cajamarca. “La presencia de la Corte en lugares como Chaquil reafirma nuestro propósito de garantizar que todos los ciudadanos, sin importar la distancia, puedan acceder a una justicia oportuna, humana y cercana”, expresó.

Se refleja el esfuerzo por acercar los servicios judiciales a las localidades más alejadas de la región. Fuente: Difusión.

Por su parte, el juez de paz Elmer Tapia Romero agradeció la visita y la confianza depositada en su persona, comprometiéndose a ejercer su labor con honestidad y vocación de servicio. “Esta instalación es un paso importante para nuestra comunidad. Nos sentimos acompañados por la Corte y comprometidos con la justicia”, manifestó.

Cabe resaltar que es la primera vez que un presidente de la Corte Superior de Cajamarca, llega hasta el Centro Poblado de Chaquil, ubicado a más de cuatro horas y media de la ciudad de Cajamarca, lo que refleja el esfuerzo institucional por fortalecer la presencia del Poder Judicial en todo el territorio regional.

El presidente de la Corte de Cajamarca, estuvo acompañado por el gerente distrital de la Corte, la jefa de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) y otros funcionarios, quienes participaron activamente en esta jornada de acercamiento judicial.

