Judicialidad

Corte de Cajamarca clausura tercer grupo de voluntariado 2025 con 62 jóvenes comprometidos con la justicia

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca clausuró el tercer grupo del programa de voluntariado 2025, donde 62 jóvenes universitarios completaron su formación.

Desarrollado entre julio y octubre, el programa fomentó valores de responsabilidad y ética. Fuente: Difusión.
Desarrollado entre julio y octubre, el programa fomentó valores de responsabilidad y ética. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, realizó la ceremonia de clausura del tercer grupo del programa de voluntariado 2025, conformado por 62 jóvenes universitarios que culminaron satisfactoriamente su experiencia de aprendizaje y servicio en diferentes áreas judiciales.

El programa, que se desarrolló del 8 de julio al 7 de octubre, permitió a los voluntarios fortalecer valores como la responsabilidad, ética y vocación de servicio, además de acercarlos al funcionamiento real del sistema de administración de justicia, promoviendo en ellos un espíritu de compromiso social y ciudadanía activa.

Durante la ceremonia, se destacó el contribución de los jóvenes al servicio judicial. Fuente: Difusión.

Durante la ceremonia, se destacó el contribución de los jóvenes al servicio judicial. Fuente: Difusión.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, quien ofreció las palabras de clausura, destacando el aporte de los jóvenes en la mejora del servicio judicial y alentándolos a seguir construyendo una sociedad más justa.

Asimismo, la administradora del Módulo Laboral, Patricia Castañeda Maldonado, brindó el mensaje de bienvenida, resaltando el esfuerzo y compromiso de cada participante durante los tres meses de labor. A su turno, el voluntario y estudiante de Derecho Alexander Alonso Díaz expresó palabras de agradecimiento en representación de sus compañeros, valorando la oportunidad de aprendizaje brindada por la institución.

Se reafirmó el compromiso de la Corte de impulsar la participación juvenil en la comunidad. Fuente: Difusión.

Se reafirmó el compromiso de la Corte de impulsar la participación juvenil en la comunidad. Fuente: Difusión.

En total, 80 voluntarios iniciaron esta tercera convocatoria, de los cuales 62 culminaron satisfactoriamente su periodo de prácticas preprofesionales en las áreas Penal, Laboral, Familia, Administración, Contabilidad, entre otras.

Con este cierre, la Corte de Cajamarca reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de formación y participación juvenil que acerquen el Poder Judicial a la comunidad.

