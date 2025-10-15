Corte de Lambayeque rindió sentido homenaje póstumo a la Dra. María Manuela Zeña Nanfuñay

La Dra. María Manuela Zeña Nanfuñay será recordada como una mujer íntegra, sensible y profundamente comprometida con el servicio público. Su vida estuvo marcada por una vocación constante hacia la justicia, la salud y el desarrollo social de Lambayeque, donde desempeñó con responsabilidad y entrega diversos cargos en el ámbito judicial y regional.

Natural de Ferreñafe, fue vicepresidenta del Consejo Regional de Lambayeque y presidenta de la Comisión de Salud, además de exmagistrada de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque e integrante activa del Comité de Damas de la CSJLA. Su trayectoria pública entre los años 2023 y 2025 estuvo guiada por un liderazgo técnico y humano, que combinó la gestión eficiente con una profunda empatía por las personas más vulnerables.

Durante su gestión en el Consejo Regional, fue consejera delegada suplente, presidenta de las comisiones de Salud y de Planeamiento y Presupuesto, y presidenta suplente del Consejo Regional, impulsando acuerdos y políticas trascendentes para la región. Promovió transferencias financieras y de maquinaria a municipalidades, respaldó la construcción del Hospital de Ferreñafe y la mejora de los servicios de salud, participó en la creación del Consejo Regional de Salud y apoyó activamente políticas contra la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes.

Su legado institucional también se reflejó en la supervisión de la calidad de atención en los centros de salud, buscando siempre un trato digno al ciudadano y mejores condiciones laborales para el personal sanitario. Su visión fue clara: un Lambayeque más equitativo, saludable y humano, donde el servicio público se traduzca en resultados tangibles para la gente.

Casada con el recordado Dr. Pablo Díaz Piscoya, con quien tuvo tres hijos, compartió una vida guiada por los valores de la justicia, la solidaridad y la familia, dejando un ejemplo imborrable para quienes la conocieron.

En reconocimiento a su destacada trayectoria y entrega, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) le rindió un sentido homenaje póstumo en la sede central Manuel Huangal Naveda. La ceremonia contó con la presencia de sus hijos, familiares, amistades, magistrados, magistradas y trabajadores judiciales. El acto fue presidido por el Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte de Lambayeque, y la Dra. Cecilia Grandez Rojas, presidenta del Comité de Damas, quienes ofrecieron sentidas palabras en honor a su memoria.

Durante el homenaje, el Comité de Damas de la Corte realizó una guardia de honor en tributo a su compañera y amiga, gesto que reflejó el cariño y respeto que despertó en toda la familia judicial lambayecana.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el mensaje brindado por una de sus hijas, Sandra María Díaz Zeña, quien recordó la inquebrantable fe de su madre, su fortaleza frente a la adversidad y su profundo amor por Lambayeque. A nombre de la familia, agradeció a la Corte de Justicia y al Comité de Damas por el reconocimiento y la consideración hacia sus padres, quienes dedicaron su vida al servicio y al ejemplo.

Asimismo, la Dra. Margarita Zapata elevó una emotiva oración por el eterno descanso de la Dra. Zeña Nanfuñay y por el consuelo espiritual de sus hijos y familiares, generando un momento de reflexión y paz entre los presentes.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque expresó su gratitud a todos los asistentes, reafirmando que la memoria de la Dra. María Manuela Zeña Nanfuñay permanecerá viva en la institución y en el corazón de quienes valoraron su entrega, su sensibilidad y su ejemplo de vida