Cutervo: Corte de Lambayeque fortalece acceso a la justicia con espacio radial "Justicia Familiar Cerca de Ti"

Con esta iniciativa, el Poder Judicial refuerza su compromiso con una justicia accesible y pedagógica. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) viene ejecutando en la sede judicial de Cutervo el proyecto “Justicia Familiar Cerca de Ti”, iniciativa aprobada por la presidencia de la institución a través de la Resolución Administrativa N.° 0001119-2025-P-CSJLA/PJ, que tiene como finalidad acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la difusión de derechos en materia familiar.

Una de las actividades más destacadas de este proyecto es la divulgación radial semanal en Radio Cutervo, espacio en el que los magistrados del Juzgado de Familia y del Juzgado de Paz Letrado de Cutervo dialogan de manera clara y accesible sobre temas de interés ciudadano.

El programa se transmite todos los martes de 8:10 a 8:40 de la mañana y está a cargo del doctor Erikson Esparza Rodríguez, Juez de Paz Letrado de Cutervo, y del doctor Itamar Reupo García, Juez Especializado de Familia de Cutervo.

Ambos magistrados comparten con la población alcances normativos, casos prácticos y experiencias judiciales, absolviendo dudas de los oyentes y ofreciendo soluciones a situaciones cotidianas, como procesos de alimentos, régimen de visitas, medidas de protección y otras materias vinculadas a la Ley N.° 30364.

Con este esfuerzo, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una justicia cercana, preventiva y pedagógica, que trasciende los despachos judiciales y se proyecta hacia la comunidad cutervina mediante un canal tan accesible como la radio.

El proyecto “Justicia Familiar Cerca de Ti” consolida así la imagen del Poder Judicial como una institución comprometida con la tutela efectiva de derechos, garantizando que la ciudadanía conozca de manera sencilla y práctica los servicios y mecanismos disponibles para la defensa de la familia y la protección de los más vulnerables.