Dr. Bravo llaque: “El corresponsal judicial debe ser puente entre la justicia y la ciudadanía”

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque llevó a cabo la segunda semana de la Corresponsalía Judicial, evento formativo que se desarrolló de manera virtual y presencial en el auditorio de la sede central Manuel Huangal Naveda, donde se abordaron temas trascendentes como el uso del lenguaje claro en la justicia, el respeto a los derechos humanos, la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos comunicacionales y el fortalecimiento de la relación entre prensa y Poder Judicial.

El encuentro se inició con las palabras de bienvenida del Dr. Figueroa Gutarra, quien subrayó la relevancia de generar espacios de reflexión y aprendizaje que fortalezcan el trabajo articulado entre operadores de justicia y comunicadores sociales. Seguidamente, la Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque, dirigió un saludo institucional, resaltando la importancia de la capacitación continua como un compromiso indispensable para consolidar la transparencia y la confianza ciudadana.

Dr. César William Bravo Llaque: Responsabilidad del corresponsal judicial y los desafíos en la comunicación del Poder Judicial

El momento central de la jornada estuvo a cargo del Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien desarrolló la ponencia sobre la responsabilidad del corresponsal judicial y los desafíos en la comunicación del Poder Judicial.

Durante su intervención, el magistrado enfatizó que uno de los principales problemas que enfrenta la judicatura no es únicamente la corrupción, sino también la incapacidad de comunicar eficazmente sus logros y esfuerzos a la sociedad. Señaló que la falta de presupuesto y equipamiento limita las acciones de la Oficina de Imagen Institucional, lo que muchas veces impide difundir buenas prácticas y avances significativos de la Corte.

El Dr. Bravo Llaque llamó a los periodistas a actuar como puentes entre el Poder Judicial y la ciudadanía, recordando que, además de informar sobre retrasos procesales, también corresponde resaltar el esfuerzo de los trabajadores judiciales, citando como ejemplo que la Corte de Lambayeque duplica la producción de otras cortes con menos personal.

Asimismo, subrayó la importancia de la ética periodística: el respeto a la presunción de inocencia, la verificación de fuentes, la veracidad y el rechazo al sensacionalismo. También hizo referencia a los límites entre la libertad de información y el derecho constitucional al honor, explicando las diferencias entre difamación, calumnia e injuria, y recordando la necesidad de resguardar la reserva procesal en casos sensibles como delitos sexuales contra menores.

Finalmente, resaltó que el periodismo tiene una gran responsabilidad social y exhortó a utilizarlo como una herramienta para denunciar la corrupción y fortalecer la confianza en la justicia.

Lic. Liliana Choy Chirito: Ejercicios prácticos de redacción, entrevistas e storytelling judicial

La jornada continuó con la participación de la Lic. Liliana Choy Chirito, periodista con más de 30 años de trayectoria, corresponsal internacional y ganadora de un premio Emmy. Su ponencia se centró en ejercicios prácticos de redacción, entrevistas e storytelling judicial, destacando un enfoque humano en la comunicación de la justicia.

Choy instó a los corresponsales judiciales a ir más allá de la coyuntura y de los comunicados oficiales, visibilizando historias humanas y testimonios que reflejen el impacto real de la labor judicial en la vida de los ciudadanos, especialmente en los más vulnerables.

Con ejemplos concretos, explicó cómo convertir noticias aparentemente técnicas en narrativas atractivas y comprensibles para la ciudadanía, y brindó pautas para entrevistas exitosas, destacando la importancia de preguntar con claridad, evitar tecnicismos y traducir el lenguaje judicial a un estilo sencillo y accesible.

Además, resaltó campañas como el endoso judicial por alimentos, que permitió a mujeres acceder a pensiones que desconocían, y recordó la necesidad de producir contenidos audiovisuales de calidad para Justicia TV, el canal oficial del Poder Judicial, fomentando un periodismo creativo, empático y comprometido con la verdad.

Una alianza estratégica entre prensa y Poder Judicial

La Corresponsalía Judicial cerró con un mensaje de reflexión conjunta: magistrados y periodistas tienen el deber de construir una comunicación responsable, clara y orientada al servicio ciudadano. Se coincidió en que la transparencia, el uso de fuentes confiables y el respeto a los derechos fundamentales son pilares esenciales para una justicia moderna y cercana.

Con actividades como esta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su liderazgo nacional en materia de capacitación y comunicación judicial, con el firme respaldo de su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, y con la participación activa de especialistas de trayectoria nacional e internacional, quienes en cada jornada académica acompañan y enriquecen con sus conocimientos.