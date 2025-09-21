Corte Superior La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar
Mesa de trabajo en La Libertad refuerza la articulación judicial y programas de apoyo para brindar respuestas rápidas a víctimas de violencia.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró la mesa de trabajo que articula al Módulo Judicial Integrado en Violencia y al programa Warmi Ñam, para la unificación de criterios y mecanismos de acción que permitan brindar respuestas rápidas y asertivas, así como el acompañamiento necesario a las víctimas de violencia de la región.
La titular de la Corte ratificó su compromiso para continuar apoyando todas las coordinaciones y gestiones interinstitucionales, que beneficien de manera directa a las personas vulneradas.
Finalmente, expresó que los acuerdos y compromisos que se logren en esta mesa de trabajo contribuirán a acercar una justicia célere y eficaz a aquellas personas valientes que rompen su silencio y buscan ayuda para escapar de la violencia.
En dicha actividad participaron la jueza coordinadora del Módulo de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del grupo Familiar, Ana Karina Armas Cueva , Lic. Isabel Botón Panta, coordinadora territorial del programa Warmi Ñan y magistradas.