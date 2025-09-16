Unidad de Flagrancia declara fundada prisión preventiva para sujeto por robo agravado en el centro de Chiclayo

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo del magistrado Hugo Fernando Santa Cruz Parco, declaró fundada la prisión preventiva por el plazo de seis meses contra E. A. S. R. (29), investigado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

De acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 14:10 horas, cuando la agraviada A. N. Ch. A. (20) retornaba de entregar un pedido de productos europeos junto a una compañera de trabajo. Mientras transitaban por la calle Balta de Chiclayo, se detuvo a organizar mercadería y en ese instante una moto lineal negra con dos ocupantes se estacionó detrás de ellas.

El copiloto descendió de la moto y corrió hacia la agraviada con la intención de arrebatarle una bolsa de lona y su cartera negra de una reconocida marca peruana, valorizada en aproximadamente S/ 500.00. En el interior llevaba tarjetas bancarias, DNI, carnet de servicio militar y S/ 700.00 producto de las ventas del día.

La víctima forcejeó con el sujeto, quien rompió el asa de la bolsa y la golpeó en el rostro, a la altura de la nariz y el pómulo, logrando así apoderarse de la billetera. En su intento de huida, el delincuente subió a la moto, pero esta chocó contra una camioneta blanca, cayendo al pavimento. Ante ello, el sujeto huyó corriendo hacia la avenida Leguía, perdiéndose de vista.

El personal policial intervino la motocicleta, color negro, en la que pretendían escapar, la cual registraba daños visibles y estaba inscrita en SUNARP a nombre de E. A. S. R.

Tras las diligencias, el investigado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva. El juez declaró fundado el requerimiento y ordenó el internamiento del imputado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi) por seis meses, a partir del 2 de septiembre de 2025, en el marco de la investigación iniciada el 1 de septiembre de 2025.