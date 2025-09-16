HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Judicialidad

Unidad de Flagrancia declara fundada prisión preventiva para sujeto por robo agravado en el centro de Chiclayo

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque dictó seis meses de prisión preventiva contra E. A. S. R. por robo agravado.

El magistrado Hugo Fernando Santa Cruz Parco dio lugar al pedido del Ministerio Público. Fuente: Difusión.
El magistrado Hugo Fernando Santa Cruz Parco dio lugar al pedido del Ministerio Público. Fuente: Difusión.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo del magistrado Hugo Fernando Santa Cruz Parco, declaró fundada la prisión preventiva por el plazo de seis meses contra E. A. S. R. (29), investigado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

De acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 14:10 horas, cuando la agraviada A. N. Ch. A. (20) retornaba de entregar un pedido de productos europeos junto a una compañera de trabajo. Mientras transitaban por la calle Balta de Chiclayo, se detuvo a organizar mercadería y en ese instante una moto lineal negra con dos ocupantes se estacionó detrás de ellas.

El copiloto descendió de la moto y corrió hacia la agraviada con la intención de arrebatarle una bolsa de lona y su cartera negra de una reconocida marca peruana, valorizada en aproximadamente S/ 500.00. En el interior llevaba tarjetas bancarias, DNI, carnet de servicio militar y S/ 700.00 producto de las ventas del día.

La víctima forcejeó con el sujeto, quien rompió el asa de la bolsa y la golpeó en el rostro, a la altura de la nariz y el pómulo, logrando así apoderarse de la billetera. En su intento de huida, el delincuente subió a la moto, pero esta chocó contra una camioneta blanca, cayendo al pavimento. Ante ello, el sujeto huyó corriendo hacia la avenida Leguía, perdiéndose de vista.
El personal policial intervino la motocicleta, color negro, en la que pretendían escapar, la cual registraba daños visibles y estaba inscrita en SUNARP a nombre de E. A. S. R.

Tras las diligencias, el investigado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva. El juez declaró fundado el requerimiento y ordenó el internamiento del imputado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi) por seis meses, a partir del 2 de septiembre de 2025, en el marco de la investigación iniciada el 1 de septiembre de 2025.

Notas relacionadas
Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

LEER MÁS
Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

LEER MÁS
Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Judicialidad

Cajamarca inaugura la Primera Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva

Corte de Lambayeque destaca aporte de fiscales en más de 3,800 sentencias rápidas por flagrancia

Más de 300 inscritos marcan el inicio del programa “Corresponsalía Judicial” de la Corte de Lambayeque

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota