Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Esta actividad es parte de un plan nacional de capacitaciones dirigido a instituciones del sistema de justicia. Fuente: Difusión.

En el auditorio de la sede Manuel Huangal Naveda de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se llevó a cabo una importante jornada de capacitación dirigida a los magistrados en materia penal de la jurisdicción, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre la Ley N.° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil, y su reglamento.

La exposición estuvo a cargo del comandante PNP en situación de retiro y jefe zonal de la SUCAMEC en Lambayeque, Félix Jesús Torres Cobeñas, quien explicó los principales alcances de esta normativa que regula la fabricación, importación, comercialización, posesión y uso de armas de fuego y materiales relacionados.

Durante la capacitación, se abordaron temas como procedimientos para la regularización de armas de fuego de uso civil, tipos de licencias y tarjetas de propiedad, reglas de fiscalización y prohibiciones contempladas en la ley y herramientas normativas para apoyar la toma de decisiones judiciales frente a delitos vinculados al uso indebido de armas.

El jefe zonal de SUCAMEC resaltó que estas actividades forman parte de un plan nacional de capacitaciones dirigido a instituciones del sistema de justicia, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En ese marco, se viene capacitando a personal policial y a fiscales de la región, y en esta oportunidad, a los magistrados de la Corte de Lambayeque.

“Lo que buscamos es que los jueces y fiscales, como administradores de justicia y directores de la investigación, conozcan con amplitud la Ley N.° 30299 y puedan tomar decisiones con mayor criterio técnico y jurídico en temas como el sicariato y las extorsiones”, señaló el comandante Torres Cobeñas.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la formación continua de los jueces, promoviendo la actualización normativa que fortalece el ejercicio de la función jurisdiccional y contribuye a la seguridad ciudadana en la región.