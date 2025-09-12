Corte de Lambayeque participa en megaoperativo preventivo contra la violencia en José Leonardo Ortiz

El Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) participó activamente en el Segundo Megaoperativo Preventivo realizado en el distrito de José Leonardo Ortiz, como parte de las acciones articuladas que lidera la Instancia Distrital de Concertación para la Prevención de la Violencia.

El despliegue, que se llevó a cabo en bares, cantinas y locales de alta concurrencia, permitió que el Módulo Judicial integre su labor de prevención, orientación y articulación con la justicia en beneficio de las familias más vulnerables del distrito.

Durante la intervención, se identificaron a dos menores en situación de riesgo, quienes fueron derivados de inmediato a la Comisaría de la Familia para su protección. Asimismo, se sancionaron varios establecimientos por no contar con la documentación municipal en regla.

La presencia del Módulo Judicial Integrado fue sumamente importante para garantizar que estas acciones de control se acompañen de un enfoque de protección efectiva y acceso oportuno a la justicia, consolidando el compromiso de la Corte de Lambayeque en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Módulo Judicial Integrado en Violencia, reafirma que la violencia no tiene cabida en nuestro distrito ni en nuestra sociedad, y renueva su compromiso de seguir trabajando con firmeza por una justicia cercana, preventiva y al servicio de todas las personas.