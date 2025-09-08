Esta iniciativa busca fortalecer la conciencia moral y los valores de los estudiantes. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la conciencia moral, los valores y las competencias socioemocionales de los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl del Centro Poblado de Otuzco, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca puso en marcha el proyecto “Sembrando conciencia, cosechando futuro: educar con valores para prevenir”, que busca además involucrar a los padres de familia en la prevención de conductas de riesgo y en la construcción de un clima escolar saludable.

El acto protocolar de inicio oficial se realizó el 1 de setiembre en las instalaciones del colegio San Vicente de Paúl, con la firma del compromiso institucional. La ceremonia contó con la presencia de Ricardo Sáenz Pascual, presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; Óscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior del Santa; Alindor Mesías Bazán Hernández, director de la institución educativa; Claudia Ponce Málaga, jefa de la Unidad de Servicios Judiciales; y Giuliana Villoslada Ucañan, coordinadora de la misma unidad en la Corte de Cajamarca.

El proyecto incluye también a los padres en la prevención de conductas de riesgo.

La ejecución del proyecto estará a cargo de un equipo de psicólogos voluntarios, con el acompañamiento permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Como primer paso en la implementación, se desarrolló la Escuela de Padres, espacio en el que madres y padres de familia participaron activamente en dinámicas y charlas orientadas a fortalecer las capacidades socioemocionales, reforzar la educación en valores y consolidar la alianza entre familia y escuela.

Se promueve el respeto, la responsabilidad y la solidaridad dentro de un clima escolar saludable.

Durante la actividad, docentes, estudiantes y padres manifestaron su compromiso y entusiasmo por participar en esta iniciativa, que busca sembrar en la niñez y juventud principios de respeto, responsabilidad y solidaridad, contribuyendo al desarrollo de una convivencia escolar más saludable.