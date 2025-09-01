HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad de Flagrancia condena a sujeto por exhibiciones obscenas en agravio de una menor

En menos de dos meses se obtuvo sentencia firme de más de tres años de prisión efectiva y el pago de reparación civil.

Este caso refuerza la labor de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que responde de forma rápida ante delitos. Fuente: Difusión.
Este caso refuerza la labor de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que responde de forma rápida ante delitos. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque consiguió que el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia, a cargo del magistrado Juan José Herrera Sánchez, sentencie a C. A. A. P. (29) a tres años, ocho meses y dieciocho días de prisión efectiva, además del pago de S/ 500 por concepto de reparación civil, por el delito de ofensas al pudor público en la modalidad de exhibiciones y publicaciones obscenas, en agravio de una menor de 11 años.

El hecho ocurrió el 23 de junio de 2025, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando la víctima relató a su madre que un sujeto la había seguido y mostrado sus partes íntimas. Con apoyo de vecinos, el individuo fue retenido en la vía pública hasta la llegada del personal policial y serenazgo, quienes lo trasladaron a la comisaría para las diligencias de ley.

El sentenciado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó proceso inmediato. En audiencia, el Juzgado de Flagrancia emitió condena, ordenando su inmediato internamiento en el establecimiento penitenciario de Chiclayo.

Con esta resolución, la Unidad de Flagrancia de la CSJLA reafirma su eficacia en la atención rápida y sanción de delitos en flagrancia, garantizando justicia oportuna para las víctimas y enviando un mensaje claro contra este tipo de conductas delictivas.

