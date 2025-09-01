Corte de Lambayeque presente en la ceremonia central por el día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su presidente, Dr. César William Bravo Llaque, se sumó a las actividades protocolares por la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, en reconocimiento a la importancia de esta institución en la defensa de la seguridad ciudadana.

El programa comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo del jefe de la Región Policial Lambayeque, Gral. PNP Luis Ángel Bolaños Melgarejo, quien estuvo acompañado por el Coronel PNP Óscar Armando Mautino Ortiz, jefe de Secretaría de la Región Policial, y el Crnel. PNP César William Díaz Jauregui, jefe de la División de Investigación Criminal Chiclayo.

Acto seguido, se procedió al izamiento de la Bandera de la Región Lambayeque, en manos del gobernador regional, Méd. Jorge Luis Pérez Flores, junto al prefecto regional, Jorge Wilmer Capuñay Torres. Finalmente, la Bandera de la ciudad de Chiclayo fue elevada por la alcaldesa provincial, Janet Isabel Cubas Carranza, acompañada por funcionarios de su gestión municipal.

La ceremonia central continuó con una misa solemne en la Iglesia Santa María Catedral, celebrada por el padre Juan Mechán Sánchez, en la que se destacó la vida de entrega y servicio de Santa Rosa de Lima, así como el rol fundamental de la Policía Nacional en la protección de la ciudadanía.

Culminada la eucaristía, como parte del programa, la Región Policial Lambayeque e invitados realizaron la procesión de la sagrada imagen de Santa Rosa de Lima en el perímetro del Parque Principal de Chiclayo, acto que congregó a la feligresía y a representantes de diversas instituciones.

Con su participación en esta significativa fecha, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su respeto y reconocimiento a la Policía Nacional del Perú, así como su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional que contribuyen a la seguridad, la paz social y el acceso a la justicia en beneficio de toda la población lambayecana.