HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Judicialidad

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva por robo agravado en Cajamarca

El juez Absalón Cabrera Rodríguez dictó 9 meses de prisión preventiva para Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar por robo agravado en Cajamarca.

La decisión se basa en los sólidos elementos de prueba presentados por la Fiscalía. Fuente: Difusión.
La decisión se basa en los sólidos elementos de prueba presentados por la Fiscalía. Fuente: Difusión.

El Juez Absalón Cabrera Rodríguez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar, investigados por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Humberto Andrés Palacios Torres.

Tras evaluar los graves y fundados elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez dispuso la medida restrictiva de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, tiempo en el cual continuará la investigación preparatoria.

Los hechos

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto de 2025, cuando la víctima, persona con discapacidad, fue interceptada junto a un acompañante en inmediaciones de la Av. Atahualpa, siendo agredida físicamente y despojada de un reloj inteligente y un teléfono celular. Posteriormente, los presuntos autores huyeron a bordo de un mototaxi.

Horas después, gracias al patrullaje de la Policía Nacional y al sistema de localización del celular robado, los investigados fueron intervenidos en la carretera a Bella Unión. En el vehículo se hallaron los equipos sustraídos y un arma de fuego, además de ser reconocidos por la víctima

Notas relacionadas
Aeropuerto de Jaén alista su reapertura: estos son los detalles técnicos pendientes para recibir vuelos comerciales, vía Corpac

Aeropuerto de Jaén alista su reapertura: estos son los detalles técnicos pendientes para recibir vuelos comerciales, vía Corpac

LEER MÁS
Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

LEER MÁS
Cuyes se casan en festival chotano en Cajamarca y usuarios reaccionan en redes: “Hasta que un caldito los separe”

Cuyes se casan en festival chotano en Cajamarca y usuarios reaccionan en redes: “Hasta que un caldito los separe”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

LEER MÁS
Corte de Lambayeque lidera coordinación interinstitucional para fortalecer la justicia en flagrancia

Corte de Lambayeque lidera coordinación interinstitucional para fortalecer la justicia en flagrancia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolla maratón de audiencias en beneficio de la ciudadanía

Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolla maratón de audiencias en beneficio de la ciudadanía

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Tumbes acercó servicios a la población de Aguas Verdes

Corte Superior de Justicia de Tumbes acercó servicios a la población de Aguas Verdes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Judicialidad

Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

Corte de Lambayeque lidera coordinación interinstitucional para fortalecer la justicia en flagrancia

Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolla maratón de audiencias en beneficio de la ciudadanía

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota