Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva por robo agravado en Cajamarca

La decisión se basa en los sólidos elementos de prueba presentados por la Fiscalía. Fuente: Difusión.

El Juez Absalón Cabrera Rodríguez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Elvis Kevin Huamán Vera y Jorge Jhon García Escobar, investigados por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Humberto Andrés Palacios Torres.

Tras evaluar los graves y fundados elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez dispuso la medida restrictiva de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, tiempo en el cual continuará la investigación preparatoria.

Los hechos

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto de 2025, cuando la víctima, persona con discapacidad, fue interceptada junto a un acompañante en inmediaciones de la Av. Atahualpa, siendo agredida físicamente y despojada de un reloj inteligente y un teléfono celular. Posteriormente, los presuntos autores huyeron a bordo de un mototaxi.

Horas después, gracias al patrullaje de la Policía Nacional y al sistema de localización del celular robado, los investigados fueron intervenidos en la carretera a Bella Unión. En el vehículo se hallaron los equipos sustraídos y un arma de fuego, además de ser reconocidos por la víctima