Nueva sede judicial de Cajamarca a un paso de su culminación: 95% de avance y moderna infraestructura para un mejor servicio de justicia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, realizó una visita de supervisión a la nueva sede institucional que se construye en el Complejo Qhapac Ñan - Cajamarca, constatando un avance físico del 95% y verificando la calidad de la moderna infraestructura que será puesta al servicio de la ciudadanía en los próximos meses.

Durante el recorrido, se informó que todas las áreas —salas de audiencia, oficinas administrativas, accesos y fachada principal— ya están culminadas en su estructura y arquitectura, restando únicamente la instalación de luminarias en los espacios internos y exteriores. El plazo de culminación de la obra está previsto para septiembre de 2025.

La nueva sede judicial, ubicada en un terreno de 5,004.74 m², contará con 12,159.13 m² de área construida y 1,850.03 m² de área libre. En sus instalaciones funcionarán 18 órganos jurisdiccionales, entre ellos: Sala Civil, Sala Penal de Apelaciones, Juzgados Penales Unipersonales, Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados Civiles, Juzgados de Trabajo, entre otros.

El edificio incluirá 12 ambientes para archivos, estacionamiento para 18 vehículos, tres ingresos (uno principal), dos cisternas (para consumo humano y para el sistema contra incendios), grupo electrógeno, sistema de media tensión, cuatro ascensores, escaleras de evacuación presurizadas, cuatro escaleras de concreto, dos metálicas y una exterior de evacuación, además de aire acondicionado puntual decorativo tipo Split. La seguridad estará garantizada con un sistema integral de data y cámaras de video vigilancia.

Esta obra que está a cargo de la empresa CONSORCIO CAPULI, representa un salto cualitativo para la administración de justicia en Cajamarca, mejorando las condiciones de trabajo de magistrados y personal judicial, y brindando a la población un espacio moderno, accesible y seguro para la atención de sus procesos.