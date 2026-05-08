➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 8 de mayo, según Jhan Sandoval

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este viernes 8 de mayo. Jhan Sandoval te trae su horóscopo diario con predicciones sobre amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.
¿Qué dice el horóscopo del viernes 8 de mayo?
- Aries: Algunas estrategias que consideraste serían exitosas no han tenido el resultado esperado. Es el momento de apostar por un cambio e innovar. En el amor, tu inconstancia alejaría a esa persona.
- Tauro: Tendrás un ingreso de dinero, pero cuidado con la administración del mismo, puesto que lo perderías si te apresuras en compras y pagos. Una visita de amistades cambiará por completo tus ánimos.
- Géminis: Es posible que evalúes cambiar de trabajo. No te quedes con la duda y apuesta por algo distinto. Las oportunidades llegarán más pronto de lo que imaginas. En el amor, esa persona se comunicará.
- Cáncer: Has sido algo inconstante y esto se debe a distracciones provenientes de tu vida sentimental. Hoy vuelves a centrarte en lo importante y lograrás avanzar. Mantén el orden, no lo pierdas.
- Leo: Tendrás la oportunidad de ganar un dinero extra. Sean asesorías o proyectos pequeños, no desmerezcas nada y aprovecha toda oportunidad para mejorar tu economía. Evita gastos, ahorra.
- Virgo: Ordena bien tu agenda y horarios. Es posible que tengas que desplazarte a varios lugares para cumplir distintas actividades. Acelera y no pierdas tiempo. Habrá presión y exigencia de tu entorno.
- Libra: Tienes la posibilidad de negociar a tu favor y llegar a un buen acuerdo económico si pretendes realizar una compra o venta importante. Acelera todo el proceso, no te conviene demorar.
- Escorpio: Cambiarán algunas condiciones que se habían establecido en esa actividad laboral que te encomendaron. Tendrás que ajustar estrategias y adaptarte a un ritmo más exigente. No te rindas.
- Sagitario: Te comunicarás con distintas personas. Muchas de ellas relacionadas al mundo laboral en el que deseas destacar. Hoy tus contactos crecerán y, con ellos, la posibilidad de concretar tus planes.
- Capricornio: Has aprendido a ser más flexible y diplomático con tus compañeros de trabajo. Este cambio ha sido clave para que tu entorno se muestre mucho más atento y colaborador con tus proyectos.
- Acuario: Estás muy cerca de hacer una especulación financiera donde las pérdidas y ganancias pueden alternar. Evita realizar inversiones que no te brinden una real seguridad. Es mejor esperar.
- Piscis: Tu agenda será interrumpida por imprevistos que deberás de atender. Te adaptarás a esta situación y manejarás todo lo que se presente sin ningún problema. Asistirás a una reunión muy divertida.