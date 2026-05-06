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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 6 de mayo, según Jhan Sandoval

Consulta lo que los astros tienen deparado para ti hoy en el amor, la salud y el trabajo. Descubre si la suerte está de tu lado y cómo las alineaciones planetarias influirán en tu signo zodiacal.

Horóscopo hoy 6 de mayo de Jhan Sandoval
Horóscopo hoy 6 de mayo de Jhan Sandoval | Composición LR
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Conoce qué energías marcarán este miércoles 6 de mayo con el horóscopo de Jhan Sandoval. El tarotista peruano presenta sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y anticipa lo que vivirán Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en temas de amor, trabajo y dinero.


¿Qué dice el horóscopo del miércoles 6 de mayo?

  • Aries: No te confíes solo de tu capacidad o experiencia para hacer cambios y apostar por nuevos proyectos. Necesitar evaluar y ser desconfiado. Solo así estarás seguro de dar los pasos más correctos.
  • Tauro: Un imprevisto te obligará a realizar gastos de dinero que no habías calculado. En el amor, es posible que esa persona con la que peleaste te vuelva a buscar. No seas flexible y pon tus condiciones.
  • Géminis: No prometas fechas por calmar el momento y sé consciente de la complejidad de esa labor que tienes en manos. Si eres sincero te podrán entender y te darán las facilidades para terminar.
  • Cáncer: Has estado reservándote impresiones y emociones que saldrán al frente en una posible discusión con un familiar o tu pareja. No pierdas el control, puesto que luego podrías sentirte culpable.
  • Leo: Recibirás un dinero que te permitirá hacer adquisiciones que hace un tiempo estaban pendientes. En el amor, no fuerces nada, esa persona sentirá tu alejamiento y sola se volverá a acercar.
  • Virgo: Están vigilándote y esperando a que cometas un error para indisponerte con un superior. SI te mantienes alerta y atento a tu labor nada te pasará. En el amor, evita discusiones y conflictos.
  • Libra: No retomes negocios o proyectos que te han demostrado no ser favorables para tu crecimiento económico. En el amor, alguien que te falló en el pasado te buscará. Mantén la distancia.
  • Escorpio: No te cierres en ideas que pueden interrumpir ese proyecto que estás por iniciar. Necesitas ser flexible y escuchar a otras personas para poder encontrar las estrategias más adecuadas.
  • Sagitario: Iniciarás una actividad que te hará brillar y destacar. A tu alrededor habrá personas muy orgullosas que les costará reconocer lo que estás alcanzando. Ignóralas sus comentarios negativos.
  • Capricornio: Recibes un dinero que no podrás ahorrar o invertir en tus planes por asuntos familiares que necesitas atender. No dejes que el mal humor se apodere de ti. Todo esta por mejorar.
  • Acuario: Necesitas un asesor para agilizar los documentos que requieres para ese viaje o iniciar ese curso que deseas, no pierdas tiempo. En el amor, luego de esa discusión llegará por fin la reconciliación.
  • Piscis: Estarás cerca de una mujer negativa que sabrá sacarte, con artimañas y manipulación, información confidencial. Si lo permites luego podrías arrepentirte de todo lo que dirás. Sé prudente.
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