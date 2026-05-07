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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 7 de mayo, según Jhan Sandoval

Descubre qué te depara el horóscopo del jueves 7 de mayo con las predicciones del tarotista peruano Jhan Sandoval para los 12 signos del zodiaco. ¡No te lo pierdas!

Revisa que te depara el futuro para hoy, jueves 7 de mayo.
Revisa que te depara el futuro para hoy, jueves 7 de mayo. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 7 de mayo? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del jueves 7 de mayo?

  • Aries: Logras resolver un problema que te había complicado los últimos días. A pesar de la falta de apoyo, tendrás la fuerza y la constancia para salir de cualquier complicación. Será un día exitoso.
  • Tauro: Es posible que un documento o algún tipo de condición que no estés cumpliendo paralice todo lo que has estado avanzando. Sé riguroso y cuenta con apoyo legal en caso de que necesites asesoría.
  • Géminis: El día será largo porque deberás resolver un problema que está complicando el desarrollo de tu labor. Tu experiencia y capacidad te permitirán resaltar. En el amor, evita resentimientos.
  • Cáncer: Alguien que sabe de tu capacidad te hará una propuesta que no debes aceptar mientras no esté claro el tema económico. No dudes en poner tus condiciones porque serán aceptadas.
  • Leo: Una negativa te hará tener la sensación de estar perdido, pero será temporal. Tienes la capacidad de idear estrategias y de llevarlas a la práctica de manera inmediata. Nada podrá detenerte.
  • Virgo: Termina la incertidumbre y el miedo al futuro. Llega a ti una oportunidad laboral que te permitirá crecer y salir de la inestabilidad financiera. En el amor, vuelven la armonía y el deseo a tu relación.
  • Libra: Alguien que te aprecia hablará contigo y te hará entender que necesitas calmar tu carácter si deseas cerrar acuerdos y contar con las personas necesarias para conseguir tus objetivos. Día de cambios.
  • Escorpio: Recibirás la visita de un amigo que te confiará un problema económico y esperará de tu parte algún tipo de apoyo. No estás en condiciones de prestar a la ligera. Sé cuidadoso con tu dinero.
  • Sagitario: No te sientes cómodo con los ingresos que tienes y pensarás en un cambio laboral. Buscarás alternativas y estas llegarán. No temas y arriesga. En el amor, evita ambivalencias, defínete.
  • Capricornio: El ambiente en tu entorno laboral ha mejorado. Ahora compartes opiniones con personas de las que te mantenías alejado. Este acercamiento permitirá un mejor desarrollo y un buen resultado.
  • Acuario: Tienes un gran talento que no estás aprovechando. Piensa en independizarte y apuesta por el desarrollo de ese negocio que siempre está en tu mente. Si te arriesgas, no te arrepentirás. Anímate.
  • Piscis: Te relacionarás con muchas personas en el día; algunas de ellas podrían distraerte más de la cuenta. Céntrate en tu labor y evita perder el tiempo. De ti depende culminar todas tus obligaciones.
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