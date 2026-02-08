Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 8 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas
Mhoni Vidente revela el horóscopo de hoy en Perú, domingo 8 de febrero de 2026, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. Las energías del día favorecen tomar decisiones importantes y asumir cambios con valentía y claridad.
La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, domingo 8 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.
A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, domingo 8 de febrero
- Aries: Hoy te conviene soltar el “modo prisa”. Si paras un poco, vas a notar que una respuesta que buscabas llega sola. Buen día para reconectar con alguien importante o para darte un gusto sin culpa. Amor: un mensaje inesperado puede cambiar tu humor. Trabajo/dinero: evita compras impulsivas. Consejo: no todo se resuelve con fuerza; a veces se resuelve con calma.
- Tauro: Tu energía está enfocada en seguridad y bienestar. Domingo ideal para limpiar tu espacio, organizar tus pendientes y darte un descanso de calidad. Te sentirás mejor si pones límites claros. Amor: estabilidad, pero evita guardarte lo que sientes. Trabajo/dinero: un plan financiero se acomoda. Consejo: cuida tu paz como si fuera oro (porque lo es).
- Géminis: Tu mente va rápido, pero hoy el día pide más corazón que lógica. Conversaciones ligeras te harán bien, pero también podrías tener un momento de reflexión profunda. Amor: coqueteo, complicidad y risas. Trabajo/dinero: ideas nuevas para proyectos. Consejo: no te distraigas de lo que realmente importa.
- Cáncer: Domingo emocional, pero bonito. Puedes sentir nostalgia o ganas de cerrar un ciclo. Si te das permiso de sentir, todo se acomoda. Excelente día para estar en familia o en un lugar que te dé calma. Amor: sensibilidad alta; habla con ternura. Trabajo/dinero: evita cargar problemas ajenos. Consejo: tu intuición hoy no se equivoca.
- Leo: Hoy te toca recargar brillo. Has estado dando mucho y el cuerpo lo nota. Es un día ideal para hacer algo que te recuerde quién eres, sin tener que demostrar nada. Amor: alguien te admira más de lo que crees. Trabajo/dinero: buenas noticias, pero sin presión. Consejo: descansa: también es una forma de avanzar.
- Virgo: Domingo de orden, pero con suavidad. Si intentas controlarlo todo, te estresas. Si fluyes, el día te premia. Excelente momento para planear la semana y soltar lo que ya no suma. Amor: menos crítica, más cariño. Trabajo/dinero: organiza y verás resultados. Consejo: no necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo.
- Libra: Tu energía se equilibra cuando te rodeas de belleza y paz. Hoy conviene cuidar tu entorno: música, aroma, comida rica, conversaciones bonitas. Un domingo para reconectar contigo. Amor: romanticismo suave, sin drama. Trabajo/dinero: se aclara un tema pendiente. Consejo: di “no” sin sentir culpa.
- Escorpio: Hoy podrías descubrir algo importante: una verdad, una intención, un sentimiento. No es un día pesado, pero sí profundo. Si estás en silencio, tu mente se ordena. Amor: intensidad, pero con madurez. Trabajo/dinero: evita discusiones por orgullo. Consejo: no te aferres a lo que ya cambió.
- Sagitario: Domingo para moverte, aunque sea poquito: una caminata, un plan espontáneo, salir a respirar. Tu energía mejora cuando sales de la rutina. También es buen día para reír y soltar tensión. Amor: ligereza, diversión y sinceridad. Trabajo/dinero: se activan oportunidades. Consejo: no prometas algo que no quieres cumplir.
- Capricornio: Hoy te conviene descansar sin sentir que “pierdes el tiempo”. Estás construyendo mucho y tu mente necesita pausa. Buen día para cuidar tu cuerpo, tu casa y tu energía. Amor: estabilidad; alguien quiere acercarse más. Trabajo/dinero: se acomoda un tema importante. Consejo: la disciplina también incluye descanso.
- Acuario: Domingo con energía social y creativa. Puedes sentir ganas de hablar, compartir, inventar algo o cambiar tu rutina. Ideal para hacer algo diferente, aunque sea pequeño. Amor: sorpresa, libertad y conexión real. Trabajo/dinero: una idea brillante aparece. Consejo: no te guardes lo que piensas: dilo bonito.
- Piscis: Día sensible y muy intuitivo. Puedes tener sueños raros, señales o corazonadas fuertes. Lo mejor hoy es cuidarte emocionalmente y no sobrecargarte de gente o ruido. Amor: ternura, pero pon límites. Trabajo/dinero: no tomes decisiones por impulso emocional. Consejo: tu paz vale más que tener la razón.