Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 7 de febrero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades estadounidenses como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, sábado 7 de febrero

Aries

Amor: Te sentirás con ganas de decir lo que llevas guardado. Hazlo, pero sin explosiones. Trabajo/Dinero: Buen día para organizar cuentas y priorizar gastos. Energía: Alta, pero te conviene descargarla con actividad física. Hoy tu impulsividad puede jugarte en contra si respondes sin pensar. Un mensaje o llamada podría cambiarte el humor para bien.

Tauro

Amor: Te busca la estabilidad, pero hoy necesitarás un poco más de atención emocional. Pídela. Trabajo/Dinero: Un plan que parecía lento empieza a tomar forma. Energía: Tranquila y constante: ideal para descansar bien. No te guardes lo que sientes por orgullo, porque hoy sí te entienden. Una compra pequeña puede alegrarte, pero no te excedas.

Géminis

Amor: Conversaciones inesperadas pueden aclarar dudas. Trabajo/Dinero: Día perfecto para ideas, creatividad y conexiones. Energía: Mentalmente muy activo; evita saturarte con demasiadas cosas. Hoy tu palabra tiene poder: úsala para unir, no para discutir. Un plan improvisado puede terminar siendo lo mejor del día.

Cáncer

Amor: Hoy podrías sentirte más sensible de lo normal. No te escondas: exprésate. Trabajo/Dinero: Evita decisiones impulsivas con dinero. Energía: Baja un poco el ritmo y date permiso de parar. Un recuerdo o emoción antigua puede aparecer, pero es para sanar. Busca un espacio tranquilo: hoy tu paz vale oro.

Leo

Amor: Te sentirás magnético/a. Si quieres conquistar, hoy es un gran día. Trabajo/Dinero: Buen momento para hacerte notar o proponer algo. Energía: Fuerte, pero cuida tu descanso. No todo tiene que ser perfecto: hoy se trata de disfrutar. Una salida o reunión puede traerte una sorpresa agradable.

Virgo

Amor: Tu necesidad de orden puede chocar con alguien más emocional. Respira. Trabajo/Dinero: Excelente día para limpiar pendientes y organizar. Energía: Estable, pero no te exijas de más. Hoy te conviene soltar el control y confiar un poquito más. Algo que parecía complicado se resuelve con un simple paso.

Libra

Amor: El corazón te pide equilibrio: no des más de lo que recibes. Trabajo/Dinero: Una oportunidad social o contacto puede ayudarte. Energía: Buena, sobre todo si haces algo artístico o relajante. Hoy te conviene poner límites con suavidad, pero con firmeza. Un detalle romántico o un gesto lindo te puede alegrar muchísimo.

Escorpio

Amor: Día intenso. Si estás en pareja, se sienten cosas profundas. Si estás soltero/a, alguien te intriga. Trabajo/Dinero: No compartas planes con cualquiera. Energía: Alta, pero emocionalmente cargada. Hoy tu intuición está afilada: si algo te huele raro, es por algo. Evita entrar en discusiones: tu silencio puede ser tu mejor poder.

Sagitario

Amor: Necesitas libertad, pero también conexión real. Busca el balance. Trabajo/Dinero: Buen día para planear un viaje, curso o nuevo objetivo. Energía: Muy buena: ideal para salir, moverte y despejarte. Hoy podrías recibir una invitación que te saque de la rutina. No prometas cosas solo por emoción: mejor sé claro desde el inicio.

Capricornio

Amor: Hoy podrías sentirte más reservado/a. No es frialdad, es cansancio. Trabajo/Dinero: Día ideal para revisar metas y planear la semana. Energía: Mejor si te das tiempo a estar en silencio. Hoy te conviene descansar sin culpa: tu cuerpo lo necesita. Una conversación familiar puede ayudarte a sentirte más en paz.

Acuario

Amor: Estás brillando. Hoy atraes sin esforzarte. Trabajo/Dinero: Ideas originales te dan ventaja. No te límites. Energía: Alta, con ganas de hacer cosas diferentes. Hoy podrías sentirte inspirado/a: anota tus ideas porque valen mucho. Un cambio pequeño en tu rutina te dará un gran bienestar.

Piscis

Amor: Tu intuición está fuerte. Si algo no se siente bien, confía en ti. Trabajo/Dinero: No te presiones: ve paso a paso. Energía: Sensible y creativa: buen día para arte, música o descanso. Hoy te conviene rodearte de personas que te sumen, no que te drenen. Una señal o coincidencia puede confirmarte algo que ya sospechabas.