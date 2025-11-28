HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 28 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy en Perú para este viernes 28 de noviembre de 2025, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. El día se perfila como determinante para tomar decisiones relevantes.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 28 de noviembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 28 de noviembre.

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones del horóscopo para este viernes 28 de noviembre de 2025, haciendo énfasis en la necesidad de fomentar espacios de diálogo sincero, afrontar desafíos con creatividad y mantenerse receptivos ante noticias positivas que podrían llegar desde fuentes inesperadas.

Ante los recientes movimientos energéticos, la vidente señaló que esta jornada es ideal para tomar decisiones trascendentales que podrían marcar un punto de inflexión tanto en lo personal como en lo laboral. También recomendó liberar cargas emocionales del pasado, confiar en la intuición y adoptar una mentalidad optimista, un mensaje que sigue teniendo gran eco entre sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en las comunidades latinas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 28 de noviembre

  • Aries: Hoy es un buen momento para retomar pendientes, resolver malentendidos y avanzar en proyectos con apoyo de otros. Tu liderazgo será clave, pero evita imponer tus ideas. La colaboración te llevará más lejos.
  • Tauro: Buscarás estabilidad, pero podrías estar más sensible. Evita decisiones apresuradas en lo económico y prioriza tu bienestar emocional. Escuchar tu cuerpo y hablar con alguien de confianza te ayudará a encontrar claridad.
  • Géminis: Tu creatividad estará en alto, ideal para comunicar y proponer ideas. Organiza bien tu tiempo para evitar distracciones. En el amor, una relación se afianza y podrían surgir nuevas oportunidades o alianzas valiosas.
  • Cáncer: Sentirás nostalgia y deseos de reconectar con el pasado, pero es mejor ir con cautela. Confía en tu intuición en el trabajo. Una noticia podría despertar emociones fuertes, pero también traer sanación. Permítete sentir sin culpas.
  • Leo: Destacarás sin esfuerzo y podrías recibir oportunidades inesperadas. Mantén la humildad para evitar roces. Alguien valorará tu consejo y una sorpresa alegrará tu día. Tu magnetismo será fuerte: úsalo con propósito positivo.
  • Virgo: Tendrás un día productivo y resolverás preocupaciones pendientes. No seas demasiado exigente con los demás. Un gesto inesperado te recordará tu valor, y la tarde será propicia para planificar objetivos a corto plazo.
  • Libra: Aunque tu equilibrio emocional se pondrá a prueba, sabrás mantener la calma. Es un buen día para cerrar ciclos, llegar a acuerdos o reconciliarte. Una charla profunda te dará claridad. Protege tu energía y evita querer agradar a todos.
  • Escorpio: Las emociones serán intensas, pero sabrás canalizarlas positivamente. Algo que te preocupaba se estabiliza y podrías descubrir una verdad liberadora. Confía en tu intuición para tomar decisiones clave.
  • Sagitario: Estarás entusiasta y con ganas de explorar, pero evita sobrecargarte. Un mensaje inesperado podría alterar tus planes. Te mostrarás más sociable, ideal para retomar vínculos pendientes.
  • Capricornio: Es un buen día para establecer límites y cuidar de ti. Serás reconocido por tu esfuerzo y un proyecto estancado comenzará a avanzar. No asumas cargas que no te corresponden: tu disciplina pronto dará resultados.
  • Acuario: Tu creatividad estará al máximo y podrías iniciar proyectos valiosos si tomas acción. Sé paciente con los demás. Un encuentro casual o conversación inesperada te inspirará más de lo que imaginas.
  • Piscis: Hoy tu intuición será clave para evitar conflictos y tomar buenas decisiones. Dedica tiempo a tu bienestar emocional y conéctate con tu lado espiritual. Una señal inesperada podría darte la claridad que necesitas.
