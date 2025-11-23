HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 23 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este domingo 23 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval revela predicciones para todos los signos zodiacales, ofreciendo guía en amor, trabajo y salud.

HORÓSCOPO DE HOY 23 de noviembre: consejos y predicciones, según Jhan Sandoval.
HORÓSCOPO DE HOY 23 de noviembre: consejos y predicciones, según Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR.

Este domingo 23 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 23 de noviembre?

  • Aries: Tienes que poner un límite a tu agenda y darle el tiempo que mereces para poder descansar. Es posible que una amistad te invite a pasar una tarde juntos. Acepta la salida, lo necesitas.
  • Tauro: No presiones tanto a esa persona que se siente muy exigida por ti. Tanto tú como tu entorno necesitan despejar la mente y descansar. En el amor, esa persona intentará reconquistarte.
  • Géminis: Esa persona ha recibido consejos que le han permitido reconocer sus errores y te buscará para pedirte disculpas. Tú también esperabas este momento de reconciliación y armonía.
  • Cáncer:  Notas que la persona de tu interés tiende a alejarse sin un motivo aparente. No te sientes cómodo con este comportamiento y no debes de limitarte. Expresa tu inconformidad y lo reconocerá.
  • Leo: Tienes muchas responsabilidades y sería conveniente que aproveches esta tarde para poder avanzar. No te distraigas, puesto que el tiempo está pasando y podrían acumularse tus pendientes.
  • Virgo: Una persona que te quiere se presentará con un presente o detalle que cambiará totalmente tus ánimos. Hoy retomarás actividades deportivas o tratamientos para mejorar tu apariencia.
  • Libra: Las constantes tensiones que has tenido con esa amistad te han alejado de ella, pero hoy se comunicará y tendrás la oportunidad de limar todas las asperezas y recuperar la buena relación.
  • Escorpio: Tendrás muchas invitaciones de parte de amigos y familiares, pero necesitas un espacio para descansar y así lo harás. Leer, meditar o ver una película, hoy tu prioridad es disfrutar y relajarte.
  • Sagitario: Te ha afectado las cosas que ha dicho esa persona, pero por orgullo tratas de mantenerte en una posición de indiferencia. Pasarán unos días, pero recapacitará y pedirá disculpas.
  • Capricornio: Algunas personas notan en ti cierta actitud distante y ánimo melancólico. Hoy tus amistades te buscarán para acompañarte y cambiar tus ánimos. Pasarás un excelente momento con ellos.
  • Acuario: Luego de un tiempo de parálisis y lentitud, todo empieza a girar a tu favor. Llegan propuestas favorables para tu crecimiento económico. En el amor, no dejes que todo caiga en monotonía.
  • Piscis: Recibes de manera sorpresiva una invitación de parte de una amistad que desea verte. En una casa encontrarás a otras personas que son especiales y juntos pasarán un momento muy divertido.
