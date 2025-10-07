Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 7 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La popular astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, martes 7 de octubre de 2025, destacando la relevancia de abrir espacios para diálogos profundos, asumir nuevos desafíos y mantenerse receptivos ante buenas noticias que podrían provenir de lugares o personas inesperadas.

En medio de los recientes movimientos energéticos, la vidente advirtió que esta fecha marcará un punto clave para tomar decisiones que impactarán tanto la vida profesional como la personal. Además, recomendó dejar atrás el pasado, escuchar la voz interior y mantener una mentalidad positiva, un consejo que continúa inspirando a miles de sus seguidores en América Latina, especialmente en México, así como en diversas regiones de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Texas y Arizona.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy martes 7 de octubre

Mira lo último de ASTROMOOD De lunes a viernes a las 9:00 a.m. Ver ahora