Dina Boluarte vulnera neutralidad electoral
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente revela su horóscopo para este sábado 4 de octubre de 2025, alentando a abrir conversaciones significativas e iniciar nuevos proyectos. La jornada se presenta como crucial para tomar decisiones importantes.

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre de 2025. En su mensaje, subrayó la importancia de iniciar conversaciones significativas, emprender nuevos retos y estar receptivos ante noticias positivas que podrían llegar desde lugares inesperados.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, señaló que esta jornada será determinante para tomar decisiones con repercusiones tanto en lo profesional como en lo personal. También aconsejó soltar el pasado, confiar en la intuición y mantener una actitud abierta frente a lo bueno, una recomendación que sigue inspirando a miles de seguidores en países de América Latina como México y en territorios de Estados Unidos como Nueva York, Texas y Arizona.

  • Aries: Podría surgir una oportunidad laboral en el extranjero; acéptenla, será positiva y marcará un nuevo comienzo lejos de la energía negativa.
  • Tauro: Equilibren lo material con lo espiritual, mantengan el orden y actúen con profesionalismo.
  • Géminis: Eviten conflictos laborales y ahorren el dinero extra que recibirán.
  • Cáncer: Disfruten un viaje en familia, cierren ciclos y abrácen la transformación personal que les revelará su propósito.
  • Leo: Viven una etapa de abundancia; podrían obtener un premio o concretar un gran acuerdo. Es el momento de pedir lo que desean.
  • Virgo: Sean auténticos, libérense de relaciones falsas y comiencen de nuevo.
  • Libra: Los problemas legales o laborales se resolverán pronto; si están solteros, cuidado con amores prohibidos.
  • Escorpio: Limpien su entorno de energía negativa y aprovechen las oportunidades para atraer abundancia.
  • Sagitario: Su actitud positiva atraerá buenas personas y les abrirá puertas en el ámbito laboral.
  • Capricornio: Mejoren la administración de su dinero; se presentará una oportunidad laboral con mayores ingresos y crecimiento patrimonial.
  • Acuario: Alcanzarán sus metas si controlan sus emociones y evitan rencores y chismes laborales.
  • Piscis: Confíen en su intuición y estén atentos en trámites para evitar fraudes.
