Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre de 2025. En su mensaje, subrayó la importancia de iniciar conversaciones significativas, emprender nuevos retos y estar receptivos ante noticias positivas que podrían llegar desde lugares inesperados.

A raíz de los recientes movimientos energéticos, señaló que esta jornada será determinante para tomar decisiones con repercusiones tanto en lo profesional como en lo personal. También aconsejó soltar el pasado, confiar en la intuición y mantener una actitud abierta frente a lo bueno, una recomendación que sigue inspirando a miles de seguidores en países de América Latina como México y en territorios de Estados Unidos como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy sábado 4 de octubre

