Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de octubre, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre?
- Aries: No dudes de tu capacidad y esfuérzate para resolver ese problema laboral, si eres constante lo lograrás. En el amor, no fuerces situaciones, esa persona necesita tiempo para analizar.
- Tauro: No dudes de tu capacidad y esfuérzate para resolver ese problema laboral, si eres constante lo lograrás. En el amor, no fuerces situaciones, esa persona necesita tiempo para analizar.
- Géminis: No descartes esa propuesta laboral que tendrías al frente, podría ser más positiva de lo que piensas. Alguien que no ha sido sincero insistirá en retomar vínculo contigo, debes alejarte.
- Cáncer: Contarás con el apoyo que necesitas para iniciar ese proyecto que tanto dudas en realizar. Podrías ser indiferente con alguien que muestra cada vez más interés en conocerte, cuidado.
- Leo: No dilates tanto tus gestiones, podrías complicarte en horarios y recargarte de actividades. Estás guardando mucho silencio cuando lo conveniente es comunicar, llegó el momento de las aclaraciones.
- Virgo: Algunos cambios sorpresivos complicarían tus avances, sé paciente, en poco tiempo todo se resolverá. Algo te hace dudar de la transparencia de una persona que estimas, tienes que expresarlo.
- Libra: Tendrás nuevas ideas y apoyo por parte del entorno, esto te permitirá llegar más rápido a tus objetivos. Recibirás la comunicación de amistades y de alguien interesando en ti, no seas evasivo.
- Escorpio: Despejas tu mente de ideas que te mantenían preocupado, será un día positivo y de buenas gestiones. Evita comentarios que generen polémica a tu alrededor, la prudencia es importante.
- Sagitario: Convencerás a quienes dudaban de tus talentos, ahora contarás con apoyo y nuevas oportunidades. Alguien que parecía indiferente retorna, todo dará un giro en tu vida sentimental.
- Capricornio: Has puesto tus expectativas en un acuerdo que no terminas por cerrar, hoy decides alejarte y encaminarte a proyectos más productivos. Tu constancia te acercará a esa persona que amas.
- Acuario: Recibes una oferta laboral que será positiva, no pongas tantas condiciones y acepta la oportunidad. Luego de tantas tensiones, decides acercarte a esa persona y aclarar las diferencias.
- Piscis: Encontrarás soluciones a esos temas que parecían estancados, gracias a tu esfuerzo lograrás avanzar. No dejes que tu mente te llene de ideas negativas, necesitas confiar más en tu pareja.