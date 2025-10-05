Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 5 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Mhoni Vidente comparte su horóscopo para el 5 de octubre de 2025, lo que alienta a abrir conversaciones e iniciar nuevos proyectos. La jornada se presenta como crucial para tomar decisiones clave.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de octubre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente reveló el horóscopo hoy jueves 2 de octubre de 2025. En su mensaje, destacó la relevancia de entablar conversaciones profundas, comenzar nuevos proyectos y estar atentos a posibles noticias favorables provenientes de fuentes inesperadas.
Debido a los recientes cambios energéticos, afirmó que este día será clave para tomar decisiones que impactarán tanto en el ámbito profesional como en el personal. Además, sugirió dejar ir el pasado, seguir la intuición y adoptar una actitud abierta hacia lo positivo, un consejo que sigue resonando entre miles de sus seguidores en América Latina y Estados Unidos.
TE RECOMENDAMOS
✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood
PUEDES VER: Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 4 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy domingo 5 de octubre
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: Podrían ofrecerles un trabajo en el extranjero, acepten, será para bien. Es momento de comenzar de nuevo, podrán alejarse de toda la energía negativa que les ha hecho daño.
- Tauro: Aunque la parte material es importante, no se olviden de su lado espiritual, pónganse en contacto con su ser interior. Deben ser más ordenados y profesionales, no dejen nada pendiente.
- Géminis: Tengan cuidado en el trabajo, no se involucren en discusiones. Recibirán un dinero extra, lo mejor es que lo ahorren en vez de gastarlo.
- Cáncer: Realizarán un viaje con su familia, disfruten. Cierren los ciclos del pasado y olvídense de los rencores. Entrarán en una etapa de transformación en la que entenderán el propósito de su vida.
- Leo: Están en un gran momento de abundancia, podrían ganar un premio de la lotería o cerrar un importante contrato. Pidan aquello que tanto desean y se les dará.
- Virgo: No se preocupen por lo que los demás piensen de ustedes, sigan siendo auténticos. Es momento de que cierren el ciclo con relaciones falsas, comiencen de cero.
- Libra: Si están enfrentando algún problema legal o laboral, pronto se solucionará. Si están solteros, podrían verse involucrados en amores prohibidos, tengan cuidado.
- Escorpio: Busquen la manera de purificar su entorno y alejarse de cualquier energía negativa. La abundandancia llegará a su vida si aprenden a reconocer y aprovechar las oportunidades.
- Sagitario: Su carácter alegre les permitirá atraer a personas que potenciarán su bienestar. Verán un avance importante a nivel laboral, aprovechan las oportunidades.
- Capricornio: Tienen que aprender a administrar mejor su dinero y no gastar de más. Les ofrecerán un trabajo que significará mejores ingresos y podrán crecer su patrimonio.
- Acuario: Podrá lograr todos los objetivos que tienen en mente. Deben aprender a manejar sus emociones, los rencores podrían ocasionarles problemas. Cuidado con chismes en el trabajo.
- Piscis: Confíen en su intuición al tomar decisiones. Pongan mucha atención si tienen que realizar algún tipo de trámite, podrían ser víctimas de un fraude.