➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de octubre, según Jhan Sandoval

Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 7 de octubre?
- Aries: No te dejes llevar por el deseo de enfrentar abiertamente a esa persona que crees, no ha sido justa contigo. Tu proceder sería irreflexivo y las consecuencias te perjudicarían. Sé prudente.
- Tauro: Actúa con sigilo y analiza cada paso a seguir antes de comenzar esa nueva actividad, solo así tendrás el triunfo que esperas. Es posible que realices un viaje inesperado o concretes una mudanza.
- Géminis: Has trabajado duro, pero aún no estarías viendo los resultados de tu esfuerzo. Hoy buscarás a una amistad que te ayudará a replantear tu estrategia. Con su apoyo todo tendrá claridad.
- Cáncer: Este será un día muy dinámico, donde te sentirás obligado a movilizarte o a responder de manera inmediata a la exigencia laboral. Cambia ese estado apático y muestra tu mejor disposición.
- Leo: Te da temor recibir una mala noticia o de finalizar un ciclo. No obstante, las cosas serán mejor de lo que esperas. Hoy se resuelve de manera positiva un problema que te había atormentado.
- Virgo: Aunque ese compañero haya intentado perjudicar tu imagen para sacarte del camino, recibirás el apoyo de un superior y gracias a él estarás protegido de cualquier ataque, seguirás creciendo.
- Libra: Tienes interés de vincularte en otras actividades, pero tu economía no podría sostener nuevas inversiones, al menos por el momento. Descarta proyectos que prometan ganancias inmediatas.
- Escorpio: Llega a tus manos un dinero con el que podrás resolver ese problema familiar que te preocupaba. En el amor, no dejes que las dudas te hagan perder esa oportunidad que se ha presentado.
- Sagitario: La obstinación estaría haciendo que ignores los consejos de una persona que tiene más experiencia que tú. Cuidado, podrías hacer de tu jornada una cárcel de responsabilidades si no la escuchas.
- Capricornio: Realizarás varias gestiones en equipo. Una de ellas podría vincularte con una persona que tiende a desorientarse o a complicarse con poco. Mantente alerta y podrás identificarla.
- Acuario: Tendrás cerca a una persona imponente que intentará intimidarte. No dejes que el temor te gobierne y cree en tu capacidad. Si lo haces, lograrás destacar en tu gestión y sorprenderla.
- Piscis: Una gran energía te acompañará, esto te permitirá brillar en todas tus gestiones. Es el momento ideal para realizar esa inversión que habías planificado. Todo lo que inviertas se multiplicará.