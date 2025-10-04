➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de octubre, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de octubre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 2 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de octubre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 4 de octubre?
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: No desgastes tu energía alterándote y concéntrate en resolver esos asuntos familiares que últimamente te han estado preocupando. La prudencia y la paciencia te sacará de cualquier apuro.
- Tauro: Posiblemente no seas consciente que algunas de tus actitudes o comentarios han generado resentimientos a tu alrededor. Si reflexionas encontrarás el error y podrás cambiar las circunstancias.
- Géminis: Tienes necesidad de expresar lo que sientes. Guardar silencio solo te lleva a contener emociones y dudas. Hoy podrás contar con el consejo de una amistad, sus palabras te devolverán la calma.
- Cáncer: No debes de tomar como ataque los comentarios que te haga un familiar. Su intención es que recapacites en situaciones que quizá no has reflexionado. Contrólate y medita en sus palabras.
- Leo: Una agradable conversación podría tornarse tensa si insistes en tocar temas que ya están zanjados. No le des libre salida a los celos y a la desconfianza. Depende de ti la estabilidad de tus vínculos.
- Virgo: Un ambiente armonioso mejora tus ánimos. Te mostrarás más tolerante y un familiar aprovechará tu cambio para acercarse y limar las asperezas que los habías separado. No pongas barreras.
- Libra: Hablarás de tus sentimientos y la otra parte se mostrará muy receptiva. Es un día ideal para reconciliaciones, fortalecer compromisos o iniciar alguna conquista amorosa. Aprovecha la energía.
- Escorpio: Antes de juzgar a esa persona evalúa si estás en la postura, ya que los errores han sido de ambas partes. Sé más flexible, puesto que tu actitud solo traería la misma inestabilidad de siempre.
- Sagitario: Un ser querido percibirá tu preocupación e influirá sutilmente en tu estado de ánimo. Hoy comprobarás que no todo tiene el tinte negativo que estabas imaginando y recuperarás la calma.
- Capricornio: Has descuidado algunos asuntos y hoy sentirás que no tienes el manejo de ellos. Tienes que recuperar tu persistencia y compromiso, será la única manera que recuperes el control.
- Acuario: A pesar de la intolerancia que muestra esa persona, en el fondo desea aclarar los problemas y recuperar la buena relación. Si mantienes la calma copiará tu ejemplo y podrán conciliar.
- Piscis: Eres más consciente de los errores que te hicieron perder oportunidades. Continuarás reflexionando y te plantearás proyectos que, basados en toda tu experiencia, se concretarán con éxito.